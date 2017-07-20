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    Госдума РФ приняла обращение по сносу советских памятников в Польше

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    Обращение российских парламентариев к европейским коллегам после решения Польши о сносе советских памятников можно расценивать как победу дипломатии РФ, однако одними призывами результата не достичь, считают эксперты.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Госдума РФ в среду приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников. В тексте обращения Госдумы депутаты призывают европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях. Кроме того, депутаты призвали европейских коллег объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях, а также неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма, пишут РИА Новости.

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    Помимо этого, парламентарии РФ призвали "включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной Армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям". Аналогичное обращение принято и кнессетом (парламентом) Израиля.

    Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала заявления Госдумы РФ и кнессета Израиля победой российской дипломатии.

    "Сам факт, что парламентарии двух государств еще раз подняли на международном уровне вопрос об уничтожении отдельными странами исторических символов и публично призвали — уже большая победа для нашей дипломатии", — заявила РИА Новости Сутормина.

    Она отметила, что Вторая Мировая война – "трагедия всего человечества, а не только Советского Союза или других отдельно взятых стран", и памятники как символы победы над фашизмом должны быть сохранены как напоминание о том, что не должно повториться.

    "Безусловно, сегодня международному сообществу необходимо бороться с попытками вычеркнуть эти события из мировой истории", — убеждена член ОП РФ.

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    Она также поддержала призыв российских парламентариев включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, основанные на реальных фактах.

    "Со своей стороны мы также будем поднимать эту тему на ближайшем заседании ООН с неправительственными организациями", — добавила Сутормина.

    В свою очередь директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Александр Брод считает, что обращение российских парламентариев к европейским коллегам нужно подкреплять усилиями по линии общественной дипломатии, одними призывами достичь результата будет очень сложно.

    "И в Польше есть и политики, и общественные деятели, которые настроены на диалог с Россией, которым не нравится это решение польского Сейма относительно сноса памятников, поэтому, конечно, такие призывы должны быть. И кроме призывов должны быть и обращения в Совет Европы, в ПАСЕ, уполномоченным по правам человека ООН и Совета Европы", — сказал Брод.

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    Но наряду с такими импульсами нужна и текущая деятельность, работа по линии общественных организаций, убежден он. Правозащитник отметил, что, например, та же Польша достаточно активно продвигает свои интересы через неправительственные организации, как свои, так и других стран.

    В России же общественная дипломатия, к сожалению, развита слабо; не предпринимаются усилия для защиты соратников среди поляков, уточнил Брод, приведя в качестве примера историю польского политика и общественного деятеля Матеуша Пискорского, которого в его стране представили чуть ли не российским шпионом.

    "Поэтому помимо таких обращений должна быть интенсивная, грамотная работа по линии общественной дипломатии с использованием дружеских неправительственных организаций в той же Польше, которые могут воздействовать на своих политиков, чиновников и так далее. Без общественной дипломатии — одними призывами — достичь результата будет очень сложно", — полагает собеседник агентства.

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