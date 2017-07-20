Польша, Венгрия - ягодные места и ажиотаж на биометрику в Украине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

С начала введения безвизового режима по состоянию на 17 июня границу со странами Европейского Союза пересекли более 365 тысяч граждан Украины. По данным Государственной пограничной службы почти 74 тысячи наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, то только 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекли границу, имея исключительно биометрический паспорт.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Введение безвизового режима Украины с ЕС

Как видим, данные пограничников на порядок отличаются от цифр, озвученных Петром Порошенко. Президент 14 июля заявил, что уже 100 тысяч украинцев воспользовались возможностью безвизовых путешествий в страны Евросоюза. По его же словам, биометрические паспорта получили почти 5 млн украинцев, и каждые сутки выдается около 20-30 тысяч биометрических паспортов.

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Проблемы с биопаспортами

Действительно, с биметрикой в Украине — настоящий бум. Полиграфкомбинат "Україна", занимающийся изготовлением биометрических загранпаспортов, работает в усиленном режиме, но выдача паспортов задерживается. В результате у украинцев массово срываются отпуска и зарубежные поездки. Если еще месяц назад люди штурмовали паспортные столы, чтобы оформить паспорт, то теперь они пошли в атаку, чтобы их забрать. Однако там лишь разводят руками и рассылают сообщения: Уважаемый клиент! Возникла задержка печати загранпаспортов…".

В Государственной миграционной службе Украины называют две причины задержки выдачи документов: первая — традиционное сезонное возрастание спроса, а вторая – ажиотаж из-за введения безвизового режима. Спикер ведомства Сергей Гунько убежден, что украинцы получают биометрику "про запас" и обещает, что скоро все наладится.

"Мы ожидаем, что туристический сезон у нас завершится в конце июля, начале августа и туристическая составляющая исчезнет. Но сейчас мы видим, что очень много людей оформляют паспорта в связи именно с введением безвизового режима с ЕС для Украины. Причем, статистика выезда за границу как раз свидетельствует о том, что документы эти люди оформляют не для конкретной какой-то поездки запланированной, а просто, чтобы документ был про запас. В связи с этим мы рекомендуем, конечно, не спешить. Паспортов хватит на всех. И не стоит спешить сейчас с оформлением, потому что есть очереди, есть дискомфорт. Уже буквально через несколько недель, через месяц, когда закончится ажиотаж, условия оформления паспорта для выезда за границу будут значительно комфортнее", — рассказал Гунько в эфире радиостанции Голос Столицы.

Не в Париж по делу срочно

Однако эксперты ажиотажный спрос на биометрические паспорта связывают с тем, что теперь стало вполне реально трудоустроится в странах ЕС по безвизу. По крайней мере в Польше и Венгрии. Эти страны решили не усложнять жизнь украинцам, которые стремятся у них работать, и упростили оформление на работу для тех, кто имеет биометрический паспорт.

Так в Польше на законодательном уровне разрешили трудоустройство тем украинцам, которые въехали в страну по безвизу. Безвизовый украинец в Польше имеет право легально просить у государства разрешение на работу или выдачу так называемой декларации о намерении трудоустройства иностранца. Такую декларацию в Польше оформляют для граждан лишь нескольких государств, включая Украину. Она дает право работать в стране не более шести месяцев в году, чего достаточно для тех, кто ищет сезонную работу в Польше.

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Если в Польше законодательные изменения о трудоустройстве украинцев являются новшеством, то в Венгрии, где наши соотечественники также могут работать по безвизу, упрощенные условия для получения разрешения на трудоустройство для граждан Украины, действуют еще с июля 2016 года. Однако с введением безвиза для украинцев эти условия еще более упростились, поскольку для того чтобы поехать в Венгрию и уже там трудоустроиться по упрощенной процедуре, им теперь не нужно виз вообще. Но поскольку, по правилам безвизового режима с ЕС, украинцы могут пребывать на территории европейских стран не более 3 месяцев в течении полугода, то и работать в Венгрии без рабочей визы они смогут тоже не дольше 3 месяцев.

Убегают остатки рук и интеллекта

Судя по показателям, которые показывают турагентства, безвиз пока не дал того потока граждан, которые полетели слушать венскую оперу или пить кофе в Братиславе. По мнению политолога, ведущего аналитика Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александры Решмедиловой ажиотажный спрос на биометрические паспорта больше связан с тем, что украинцы боятся пропустить сезон сбора клубники или мандарин, чем с тем, что они торопятся свободно насладиться чудесами архитектуры и посетить музеи.

"Именно в Польшу и Венгрию сейчас хлынут остатки остатки рук и интеллекта Украины. Они вымывают наши кадры. И это разрушительный для государства процесс. Украина становится сырьевым придатком Европы: к нашим людям, к трудовым ресурсам, относятся тоже как к сырью — не более того. Это некие биологические роботы, которые могут дешевле делать то, что уже не хотят делать европейцы. И обратите внимание, когда наша медсестра уезжает в Польшу или Венгрию, то польская или венгерская медсестра уезжает в Германию или во Францию, там где еще лучше. Есть один из лозунгов Европы, о том, что это свободная трудовая миграция, но пока Европа не готова видеть наши трудовые кадры свободно разгуливающими по Европе. За пределами Польши украинцев особо никто и не ждет", — заключила Решмедилова.