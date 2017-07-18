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    Экономика

    Украинцы в Польше стали больше зарабатывать после безвиза - отчет

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    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. После введения для Украины безвизового режима с Евросоюзом, украинские работники в Польше стали больше зарабатывать, сообщает Польское Радио со ссылкой на отчет польской рекрутинговой фирмы Upper Job.

    Согласно исследованию, больше всего рост зарплат коснулся следующих категорий работников: штукатуры, повара, каменщики и работники гостиниц.

    Если раньше часовые ставки колебались на уровне 9-10 злотых (примерно 64-71 грн), то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых (примерно 99-177 грн). В среднем физические работники из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем это было раньше.

    Эксперты говорят, что украинцы интересуются немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают украинцам различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам от 300 до 500 злотых.

     

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