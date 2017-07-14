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    Польша повышает свою демографию за счет Украины - Якубин

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (152)

    (обновлено: )1410
    По словам политического эксперта Алексея Якубина, для того, чтобы получить хорошие экономические показатели, Польша в ближайшее 10-15 лет намерена за счет украинцев увеличить количество своего населения.
    Флаги Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Ухудшение отношений между Украиной и Польшей стало настолько очевидным, что сковать этого не берутся даже признанные оптимисты. Вместе с тем, в среде политических экспертов считают, что в ближайшее время ситуация будет только усугубляться. 

    Политолог Алексей Якубин уверен, что охлаждение отношений между Киевом и Варшавой — это общие тенденции вследствие той политики, которая проводится в двух странах.

    "Украина и Польша постепенно движутся по направлению к изоляции. Охлаждение отношений между Киевом и Варшавой — это общие тенденции в следствие той политики, которая проводится в двух странах. Украинский изоляционизм проявляется в виде исторических тем — Волынь, ОУН-УПА, что также используется "правыми" в Польше. Эти темы усиливают изоляционистские тенденции и в самой Польше. Когда Варшава начинает говорить о скандальных темах, она тем самым помогает нашим политикам снова поднимать дискуссию о прошлом, переносить всю повестку дня между странами в плоскость прошлого. И в Украине, и в Польше гипертрофирован вопрос исторической политики во внешней политике двух стран. Группы, которые в обеих странах подымают горячие темы крайне нуждаются друг в друге, усиливают друг друга через создание конфликтного потенциала. Но чем меньше прагматизма в отношениях, тем больше мы будем наблюдать усугубление конфликтов", — говорит Якубин.

    Якубин: хорошие отношения между Польшей и Украиной остались в прошлом. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Хорошие отношения между Украиной и Польшей остались в прошлом - политолог

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    По его мнению, не простые отношение двух стран может усугубить желание Польши за счет украинцев улучшить свою демографическую ситуацию.

    "Для того, чтобы иметь экономический рост Польше на ближайшее 10-15 лет необходимо увеличить количество населения. Называются цифры от трех до пяти миллионов человек. Где их брать, если поляки в поисках лучшей жизни уехали в Германию или Великобританию? В этом плане Польше выгодна Украина — наши сограждане с удовольствием едут в эту страну, понимая, что здесь им нечего искать. Помимо гастарбайтеров, поляки хотят получить и высококвалифицированную миграцию. Для этого Польша активно приглашает в свои университеты украинских студентов, и с помощью их решает демографическую проблему. Очевидно, что из-за того, ⎌что Украина рассматривается как способ решения польских проблем, отношение двух стран априори не могут быть теплыми. Дружественные отношения уходят в прошлое, напряженность будет только возрастать", — резюмировал политолог.

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