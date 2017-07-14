В Польше растет бытовой шовинизм по отношению к украинцам - Воля

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Непрерывная героизация в Украине тех, кого в Польше считают последними негодяями, постепенно превратила отношения двух стран из дружеских в прохладные.

По мнению отечественных экспертов-международников украинско-польские отношения переживают не лучшие времена. Это мнение разделяют и польские эксперты, например, президент правозащитной организации Homo Faber Анны Донбровска, которая считает, что в польско-украинских отношениях наступили худшие времена с 1989 года. Полякам мешают стереотипы об украинцах, пишет польское издание Gazeta Wyborcza. Исследования CBOS (Центр исследования общественного мнения) за прошлый год показали, что в Польше впервые за последние два десятилетия количество граждан, которые нелояльно относятся к украинцам, превысило количество тех, кто им симпатизирует.

Политолог, эксперт Института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что новые идеалы украинских политиков спровоцировали рост националистических настроений в Польше.

"Там, где в большом количестве перемешиваются разные этнические группы, возникает благодатная почва для бытового шовинизма. В Польше это тихо дремало, но сейчас, когда поднимаются вопросы двусторонних отношений в контексте истерической правды, это снова актуализируется. Среди польской молодёжи уже сейчас наблюдается шовинизм по отношению к украинцам и готовность к защите и восстановлению исторической справедливости. Несмотря на то, что в Польше действительно имеются антиукраинские настроения, это еще не стало трагической ситуацией, которая грозит межэтническим конфликтом. В ближайшие год-два это точно не произойдет", — считает Воля.

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По мнению эксперта, если раньше отношения между Украиной и Польшей строились на основе общих ценностей, наблюдался общий пиетет, то сейчас политика соседей становится все более прагматичной, утилитарной в вопросе трудовой миграции.

"Очевидно, что после того как в Польше резко высказываются об Украине, а в Украине отвечают на эти нападки, подобными настроениями заражаются и обыватели. Получается, что все больше людей оказываются втянутыми в эти проблемы. Политики должны перестать переходить границы, часто вспоминать и интерпретировать прошлое", — подытожил политолог.