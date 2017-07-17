Границу Польши и Украины "охраняют" гигантские рыбы

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Часть границы между Украиной и Польшей в этом году украсили гигантскими рыбами, сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.
Автором рыб является польский художник Ярослав Козяр.
"Часть границы между Украиной и Польшей очень необычная. Гигантские рыбы между Польшей и нашим государством символизируют условность границ между странами. Их создатель — польский художник Ярослав Козяра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что границу между двумя европейскими государствами в этом месте ежегодно украшают перед проведением местного фестиваля искусств лэнд-арт.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган".