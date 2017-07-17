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    Общество

    Границу Польши и Украины "охраняют" гигантские рыбы

    (обновлено: )111
    Как сообщила Государственная пограничная служба, границу между двумя европейскими государствами в этом месте ежегодно украшают перед проведением местного фестиваля искусств лэнд-арт.
    Часть границы между Украиной и Польшей в этом году украсили гигантскими рыбами
    facebook.com/DPSUkraine

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Часть границы между Украиной и Польшей в этом году украсили гигантскими рыбами, сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

    Автором рыб является польский художник Ярослав Козяр.

    facebook.com/DPSUkraine
    Часть границы между Украиной и Польшей в этом году украсили гигантскими рыбами

    "Часть границы между Украиной и Польшей очень необычная. Гигантские рыбы между Польшей и нашим государством символизируют условность границ между странами. Их создатель — польский художник Ярослав Козяра", — говорится в сообщении.

    facebook.com/DPSUkraine
    Часть границы между Украиной и Польшей в этом году украсили гигантскими рыбами

    Отмечается, что границу между двумя европейскими государствами в этом месте ежегодно украшают перед проведением местного фестиваля искусств лэнд-арт.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган".

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