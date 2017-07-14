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    Хорошие отношения между Украиной и Польшей остались в прошлом - политолог

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (150)

    (обновлено: )12910
    Политолог Алексей Якубин уверен, что охлаждение отношений между Киевом и Варшавой - это общие тенденции вследствие той политики, которая проводится в двух странах.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Украина и Польша постепенно движутся по направлению к изоляции. Охлаждение отношений между Киевом и Варшавой — это общие тенденции в следствие той политики, которая проводится в двух странах. Украинский изоляционизм проявляется в виде исторических тем — Волынь, ОУН-УПА, что также используется "правыми" в Польше. Эти темы усиливают изоляционистские тенденции и в самой Польше. Когда Варшава начинает говорить о скандальных темах, она тем самым помогает нашим политикам снова поднимать дискуссию о прошлом, переносить всю повестку дня между странами в плоскость прошлого. И в Украине, и в Польше гипертрофирован вопрос исторической политики во внешней политике двух стран", — заявил Якубин в РИА Новости Украина.

    Он добавил, что непростые отношение двух стран может усугубить желание Польши за счет украинцев улучшить свою демографическую ситуацию.

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