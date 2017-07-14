Хорошие отношения между Украиной и Польшей остались в прошлом - политолог

"Украина и Польша постепенно движутся по направлению к изоляции. Охлаждение отношений между Киевом и Варшавой — это общие тенденции в следствие той политики, которая проводится в двух странах. Украинский изоляционизм проявляется в виде исторических тем — Волынь, ОУН-УПА, что также используется "правыми" в Польше. Эти темы усиливают изоляционистские тенденции и в самой Польше. Когда Варшава начинает говорить о скандальных темах, она тем самым помогает нашим политикам снова поднимать дискуссию о прошлом, переносить всю повестку дня между странами в плоскость прошлого. И в Украине, и в Польше гипертрофирован вопрос исторической политики во внешней политике двух стран", — заявил Якубин в РИА Новости Украина.

Он добавил, что непростые отношение двух стран может усугубить желание Польши за счет украинцев улучшить свою демографическую ситуацию.

Читайте также: Украина – Польша: никакой идеологии, только деньги