Прозрение Кучмы, или Запад - это не только безвиз

Денис Гаевский, обозреватель

На открытии международного форума "Рассвет Европы" Леонид Кучма заявил, что Украина "становится сырьевым придатком", а "европейцы ставят нас на колени". В принципе, общеизвестно, что филантропов на Западе нет. Но экономическую политику ЕС (и в более широком смысле – коллективного Запада) в отношении Украины следует рассмотреть детальнее.

В целом, по итогам "майдана" западные страны получили от Украины целый ряд экономических выгод:

а) демонтаж таможенных барьеров.

Процесс этот начался задолго до Евромайдана – еще в 2008 Украина стала членом ВТО, упросив доступ на свой рынок зарубежной продукции в ущерб национальному производителю. Ситуация усугубилась вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС с 2016 года: в результате данного шага европейцы нарастили экспорт на 2,6 млрд евро, в то время, как Украина всего на 0,25 млрд евро. Следовательно, отрицательное внешнеторговое сальдо Украины на европейском направлении составило 3,4 млрд евро, что в три раза больше, чем по итогам 2015 года.

б) доступ к минерально-сырьевым ресурсам.

Притчей во языцех стала эпопея вокруг снятия моратория на экспорт леса-кругляка в обмен на несколько сотен миллионов евро макрофинансовой помощи (которая в конечном итоге лишь подпитывает политическую коррупцию). Нечто подобное будет происходить с украинским черноземом, вокруг моратория на продажу которого развернется баталия в стенах Верховной Рады. А затем, не исключено, дойдет и до вопроса снятия моратория на добычу сланцевого газа на территории Украины.

в) переток высококвалифицированных кадров и дешевой неквалифицированной рабочей силы.

Ключевым направлением "эвакуации" из Украины стала Польша, где трудится уже порядка миллиона украинцев. По данным Польского союза предпринимателей и работодателей, Польше для поддержания экономического роста необходимо дополнительно 5 млн человек в течение следующих 20 лет. Потому неудивительно, что именно Варшава была одним из главных лоббистов предоставления Украине "безвиза".

Все это приводит к тому, что Украину засасывает воронка цивилизационной деградации. Теоретически промышленность можно восстановить, инвестиции привлечь, но останутся ли в стране кадры, которые будут способны создавать сколько-нибудь технологический продукт?

г) инвазия западного капитала в целый ряд отраслей экономики.

прежде всего – в энергетическую. Лишь несколько показательных примеров:

— корпорация "Westinghouse", производящая ядерное топливо для АЭС, вытесняет с украинского рынка российскую "ТВЭЛ";

— европейские газовые трейдеры продают российский газ Украине с наценкой в 20-50 долларов за тысячу кубометров. А НАК "Нафтогаз Украины" постепенно утрачивает позиции монополиста на газовом рынке, отдавая свою долю европейским компаниям, осуществляющим прямые поставки промышленным потребителям. Кроме того, экспортные газопроводы Украины могут перейти в управление европейских компаний;

— сразу после "майдана" в совет директоров газодобывающей компании "Burisma" вошел Хантер Байден, сын экс-вице президента США. Данное назначение имеет признаки политической коррупции – Николая Злочевского, экс-министра экологии и ключевого бенефициара "Burisma", вынудили таким образом отдавать весомую часть прибыли в руки западных кураторов Украины.

В ходе последнего визита в США Петр Порошенко обсуждал с главой Минэнерго США Риком Перри вопросы поставки угля и сжиженного газа из Штатов в Украину.

Нельзя также забывать о приватизационной кампании, пускай она серьезно пробуксовывает. В пользу западного капитала с молотка могут уйти Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", пакеты акций облэнерго и горгазов, "Турбоатом", "Укрспирт", морские и речные порты и т.д.

В интересах западных фармацевтических компаний будет проведена медицинская "реформа", а бенефициарами земельной "реформы" наверняка станут небезызвестные "Cargill", "Bunge", "Monsanto".

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д) десувернизация финансовой системы Украины.

Западные финансовые институции активно подсаживают Украину на кредитную иглу. Притом не исключено, что расплачиваться за полученные кредиты придется лесом, землей, остатками промышленности и инфраструктуры. Ну, а полученные Киевом деньги оседают преимущественно в офшорных юрисдикциях, что делает украинские "верхи" покорными исполнителями воли Евроатлантики.

Как не вспомнить, что, согласно подписанных экс-министром финансов Украины американкой Натальей Яресько условий реструктуризации госдолга, с 2021 года Украина обязуется выплачивать держателям долговых бумаг миллиарды долларов, если рост ВВП будет превышать 3%.

Кроме того, в приватизационных списках наличествуют миноритарные пакеты акций системообразующих государственных банков "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в перспективе, после очистки от долгов, "ПриватБанк" также может перейти в руки западной банкократии.

В-общем-то, следует констатировать, что Украина превратилась в объект потрошения в интересах коллективного Запада. Глобократия еще не достигла всех поставленных в Украине целей, потому она не заинтересована в кардинальной перезагрузке киевской власти. Ведь последняя выполняет все пожелания зарубежных кураторов – проводит деолигархизацию, расчищает пространство для прихода ТНК, сокращает количество населения и приучает его к нищете.