Эксперт оценил ресурсы энергоблоков украинских АЭС

"На шести энергоблоках атомных станций будут проведены работы для того, чтобы продолжить ресурс их использования. Специалисты, которые проводили эти работы были независимыми и выполняли работы все работы в полном соответствии с требованиями безопасности", — заявил Рябцев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше".

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Ранее независимый эксперт Георгий Копчинский заявил в эфире "ГС", что рост потребления энергетики не дает возможности обойтись без АЭС, поскольку альтернативные источники зависят от погодных условий, а значит должен быть необходимый резерв.