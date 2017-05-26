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    Эксперт оценил ресурсы энергоблоков украинских АЭС

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    По словам доктора наук по государственному управлению, профессора, директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация с в атомной энергетике оптимистична и все необходимые работы по профилактике энергоблоков проводятся.
    РИА Новости Украина

    "На шести энергоблоках атомных станций будут проведены работы для того, чтобы продолжить ресурс их использования. Специалисты, которые проводили эти работы были независимыми и выполняли работы все работы в полном соответствии с требованиями безопасности", — заявил Рябцев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше".

    Читайте также: Копчинский: медлить нельзя – Украина приближается к энергетическому коллапсу

    Ранее независимый эксперт Георгий Копчинский заявил в эфире "ГС", что рост потребления энергетики не дает возможности обойтись без АЭС, поскольку альтернативные источники зависят от погодных условий, а значит должен быть необходимый резерв.

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