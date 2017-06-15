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    Гройсман: в Украине больше всего для развития самоуправления сделал Кучма

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    По словам премьера Владимира Гройсмана, после Леонида Кучмы полномочия у местных властей только забирали, фактически ведя страну к централизации.
    Леонид Кучма. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что наибольший вклад в децентрализацию Украины сделал экс-президент Леонид Кучма. Об этом он сказал в четверг во время выступления на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации в Запорожье.

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    "Если быть абсолютно честным, то необходимо сказать, что больше всего для развития местного самоуправления в нашей стране сделал второй президент Украины Леонид Данилович Кучма — это очевидный факт. При нем была принята Конституция, при нем был принят закон о местном самоуправлении, который впервые дал нам возможность подойти к вопросу местного самоуправления", — сказал Гройсман.

    По словам премьера, после Кучмы полномочия у местных властей только забирали, фактически ведя страну к централизации.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил разработать комплекс мероприятий на 2017 год по активизации реформы органов местного самоуправления.

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