Гройсман: в Украине больше всего для развития самоуправления сделал Кучма

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что наибольший вклад в децентрализацию Украины сделал экс-президент Леонид Кучма. Об этом он сказал в четверг во время выступления на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации в Запорожье.

"Если быть абсолютно честным, то необходимо сказать, что больше всего для развития местного самоуправления в нашей стране сделал второй президент Украины Леонид Данилович Кучма — это очевидный факт. При нем была принята Конституция, при нем был принят закон о местном самоуправлении, который впервые дал нам возможность подойти к вопросу местного самоуправления", — сказал Гройсман.

По словам премьера, после Кучмы полномочия у местных властей только забирали, фактически ведя страну к централизации.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил разработать комплекс мероприятий на 2017 год по активизации реформы органов местного самоуправления.