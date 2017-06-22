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    "Ради экономического роста". Нардеп от БПП предложил отменить пенсии

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (56)

    (обновлено: )32421
    Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Алексей Мушак считает, что отменой пенсий Украина добьется экономического роста. По его мнению, появится возможность больше зарабатывать, и дети смогут сами позаботиться о родителях.
    NewsOne/Youtube

    "Отмена пенсий в обмен на экономический рост", — заявил Мушак в комментарии NewsOne.

    По его мнению, решение о принятии пенсионной реформы должны были принять еще 10 лет назад и сбалансировать все расходы и доходы.

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    "Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет. Мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться", — добавил нардеп. 

    Ранее сообщалось, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. В среду, 21 июня, правительство Украины на заседании одобрило пакет законопроектов о пенсионной реформе. Законопроекты вступят в силу после их принятия парламентом и подписания президентом.

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