"Ради экономического роста". Нардеп от БПП предложил отменить пенсии

"Отмена пенсий в обмен на экономический рост", — заявил Мушак в комментарии NewsOne.

По его мнению, решение о принятии пенсионной реформы должны были принять еще 10 лет назад и сбалансировать все расходы и доходы.

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"Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет. Мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться", — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. В среду, 21 июня, правительство Украины на заседании одобрило пакет законопроектов о пенсионной реформе. Законопроекты вступят в силу после их принятия парламентом и подписания президентом.