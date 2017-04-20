Захарова о словах Скрипки про язык и гетто: а еще на Кучму обижались

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение певца Олега Скрипки отправлять в гетто людей, которые не могут выучить украинский язык.

Ранее украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

"Это надо оформить в виде растяжек и повесить от Аэропорта "Борисполь" до Крещатика: "Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!". А ещё на Кучму (второй президент Украины Леонид Кучма — Ред.) обижались за название книги "Украина — это не Россия". Да он миллион раз прав, и слава Богу!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.