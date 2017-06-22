Кучма: окончание конфликта в Донбассе зависит от Путина

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Минский протокол подписывали люди, которые не принимали участия в его обсуждении. Об этом на международном форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора" заявил второй президент независимой Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Нормандский формат, Минский протокол…В Минске встречались четыре представителя-глав государств. Меркель – это самая действующая личность, которая грудью нас защищает, и мы все должны благодарить Германию. Олланд, Путин и Порошенко… Я вам задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, почему они не подписали этот протокол, почему не вышли вместе к прессе и не сделали общее заявление, если хотя бы на 51% совпадала их позиция? А кто подписывал протокол? Люди, которые даже не принимали участия в этом обсуждении. Почему они не подписывали? Потому что не были убеждены, что это (протокол – Ред.) можно выполнить? Или какая-то сторона заинтересована в том, чтобы так сделать?", – сказал Кучма.

По его словам, в 1992 году в Минске была создана контактная группа по Нагорному Карабаху, плюс 20% территории Азербайджана Армения к себе притянула.

"Там "7+2" (формат переговоров – Ред.), и где мы? Что-то сдвинулось? Там и Швеция, и Турция, и Германия… Давайте посмотрим на Кавказ, на наших коллег – Молдову. Там и США (в переговорном формате по Приднестровью – Ред.). Сегодня знаете, раздается очень много советов – давайте сменим формат, давайте кого-то добавим. Что от этого? От количества ничего не меняется. Все зависит только от одного человека – от Путина. Есть ли у европейцев механизмы заставить пойти (Россию на уступки – Ред.)… Торговые санкции. Да, какие-то проблемы для России они создали. С другой стороны они заставляют Россию заниматься товарозамещением", – считает второй президент независимой Украины.

По его мнению, решение конфликта зависит от России и привлечение к этому процессу новых участников ничем не поможет.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.