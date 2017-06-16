Фурса: благодаря МВФ внешние займы окажутся для Украины дешевле

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Минфине рассказали, как Украина погасит 14 миллиардов долларов долга в течение трех лет. По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина планирует обеспечить выплаты по этому долгу в 2017-2019 годах — за счет выхода на международные рынки заимствований.

Причем 11 миллиардов долларов нужно будет выплатить из государственного бюджета. Однако это станет возможным после получения очередного кредитного транша Международного валютного фонда, добавил министр Данилюк.

По данным Минфина, государственный долг Украины составляет почти 67% ВВП, и это в основном валютные займы. За январь-апрель 2017 года долговые обязательства Украины увеличились почти на 3,5 миллиарда долларов, и состоянию на 30 апреля составляют более 74 миллиардов долларов.

Удастся ли в течение двух лет погасить долг в 14 миллиардов долларов и где правительство возьмет деньги, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Что означает выход Украины на рынки международных заимствований, почему мы сейчас не можем там занимать, и как это поможет рассчитаться с частью долгов?

— Очень просто. На самом деле, единственный метод, который практикуется во всем мире, — это рефинансирование долга. Для того чтобы погасить старый долг, вы привлекаете новый долг.

То же самое будет делать Украина. И мы уже есть на международных рынках капитала, просто что мы запланировали, что после получения транша мы выйдем еще и за еврооблигациями.

Что такое еврооблигации, и как они помогут нам в этом деле?

— Это способ привлечь деньги. Вот у нас есть внутреннего займа, это ОВГЗ, в гривне, когда банки покупают и соответственно таким образом кредитуют правительство. Еврооблигации — это способ заимствования среди международных инвесторов.

Если речь идет о выпуске еврооблигаций, то как этот процесс влияет на валютно-денежную ситуацию страны, в частности на инфляцию и валютный курс?

— Принципиальным образом нет. У нас есть долг, у нас есть два возможных варианта: либо брать деньги из резервов НБУ, непонятно где внутри страны, либо привлечь извне страны.

Вот понятно, что если вы вместо того чтобы привлечь извне, вытягиваете ресурсы из экономики, это влияет на все, что вы перечислили. Но если мы просто занимаем новые деньги на Западе, или на Востоке, не принципиально, то никакого особого влияния на внутренний рынок это не оказывает.

В Минфине утверждают, что выход на внешний долговой рынок зависит от получения очередного транша МВФ, который в Киеве ожидают в начале осени. А значит, мы берем деньги в долг от МВФ, чтобы платить по счетам?

— Давайте так. Стоимость привлечения на внешних рынках, стоимость рыночных привлечений, напрямую зависит от того, сотрудничаем мы с МВФ или нет. Более того, не было бы у нас сейчас программы МВФ, мы бы в принципе не могли привлечь деньги у внешних кредиторов.

Минфин мог бы и сегодня выйти на внешние рынки и привлечь по 8%, предположим, достаточно длинные деньги. Но правительство разумно предполагает, что после того как мы получим следующий транш, привлечение новых денег будет стоить Украине дешевле. Потому и говорят, что сначала мы получаем транш, а потом выходим еще за дополнительными средствами на рынки.

Министр финансов утверждает, что 11 миллиардов долларов по долговым обязательствам нужно выплатить из государственного бюджета. А за счет каких статей аккумулировать эту сумму, или это закладывается с самого начала?

— На самом деле, мы только что говорили, это все имеются в виду эти миллиарды. Просто что три миллиарда, скорее всего, это распределяются 14 миллиардов как три миллиарда из резервов НБУ, а один — потому что это долг перед МВФ и это долг НБУ формально.

nahnews.org Сергей Фурса

А 11 миллиардов — это долг, который прописан в бюджете, долг правительства. Но формально это будет тот же механизм, мы просто для того, чтобы отдать эти деньги, привлечем новые деньги.

А если не удастся в 2017-2019 годах выплатить 14 миллиардов долларов долга?

— Понятно, что если у нас нет денег, то это называется "дефолт", поэтому понятно, что этот критический сценарий даже не рассматривается. То есть у нас явно будет еще одна программа МВФ после 2019 года.

У нас будет привлечение денег на международных рынках, то есть это все рабочая модель, если вы сочетаете, если вы делаете реформу и у вас есть кредиты МВФ, это позволяет вам плюс привлекать деньги на внешних рынках. Если, конечно, вы не делаете реформу, если вы посылаете МВФ на три буквы, то потом у вас нет возможности привлечь деньги на внешних рынках, вы получаете дефолт.

Государственный долг — 74 миллиарда долларов. Насколько это критическая сумма для украинской экономики?

— Это абсолютно не критическая сумма, это, конечно, чуть больше, чем здоровый уровень, здоровый уровень для таких стран, как Украина, с дорогим обслуживанием долга, здоровый уровень составляет порядка 60% от ВВП.

Поэтому, судя по всему, в планах Минфина сократить долг до 55% за эти три года. Поэтому сейчас долг чуть-чуть больше, чем здоровый уровень, но он абсолютно не критичен.

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