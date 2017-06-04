МВФ и ВБ поддержали законопроект по пенсионной реформе в Украине

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы, разработанного Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает ведомство.

Отмечается, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Рон Ван Роденом.

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"Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основан на лучшем мировом опыте и дает ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом", — сказано в сообщении.

Как отмечается в письме МВФ, "по итогам наших на этой неделе дальнейших обсуждений мы выражаем свою поддержку законопроекта в его нынешней форме".

"Сейчас будет важно получить парламентскую поддержку этого законопроекта, сохранив в нем все основные элементы реформы, по которым мы достигли согласия", — говорится в сообщении.

В письме директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Сату Кахконен отметила, что "проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы, чтобы вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней".

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада и подписать президент страны.