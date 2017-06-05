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    Аналитика и комментарии

    Хроника 4 июня: МВФ одобрил пенсионную реформу, призыв Польши к ЕС

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    МВФ и Всемирный банк поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы Украины, в Вышгороде, под Киевом, в квартире прогремел мощный взрыв, а Польша призвала ЕС закрыть границы от наплыва мигрантов.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Пенсионная реформа: МВФ и ВБ дали добро

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    Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали законопроект  о реформировании пенсионной системы, разработанный Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает ведомство. 

    Отмечается, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Рон Ван Роденом.

    "Нафтогаз": газ из РФ для Украины может подешеветь

    В случае возобновления сотрудничества с "Газпромом", российский газ для Украины будет дешевым. Его цена будет ниже той, которую сейчас "Нафтогаз" платит европейским компаниям. О таком заявил в программе на "5 канале" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

    Коболев пояснил, что решение Стокгольмского арбитража кардинально меняет формулу цены на газ. Но говорить об окончательных цифрах ни один из участников процесса — ни российская, ни украинская стороны — не могут до обнародования окончательного решения трибунала.

    Мощный взрыв прогремел в квартире под Киевом

    В понедельник в Вышгороде под Киевом на проспекте Мазепы, 5 произошел мощный взрыв в жилом доме, сообщил сайт vyshgorod.city. 

    "Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. Стекла и окна повылетали. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция", — говорится в сообщении. 

    Позднее стало известно о пострадавших в результате взрыва.

    "Среди пострадавших — мужчина и женщина, которые находились в квартире. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Жителей дома не эвакуировали. Причины и последствия выясняются", — сообщил корреспондент "112 Украина" с места события.  

    Вятрович рассказал, почему не демонтируют герб СССР на "Родине-матери"

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" тормозят только техническая и финансовая проблемы. Об этом сообщил председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в комментарии УНН.

    При этом он отметил, что действующее законодательство Украины об охране культурного наследия не препятствует демонтажу герба.

    Польша призвала Евросоюз закрыть границы от наплыва мигрантов

    Глава МВД Польши Мариуш Блащак призвал прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Так он прокомментировал последние теракты в Лондоне.

    Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул, что она приносит "плохие плоды".

    Массовое убийство в Тверской области РФ

    В ходе бытового конфликта в поселке в Тверской области были убиты девять человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее сообщалось, что мужчина застрелил восемь человек. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, расследованием будет заниматься центральный аппарат СК России.  

    По предварительным данным, в поселке Редкино в садоводческом товариществе "50 лет Октября" ночью житель Москвы распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал. Затем, вернувшись с охотничьим ружьем, "произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек".

    Позднее в РФ сообщили ужасающие подробности массового убийства.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп и терроризм: повестка дня саммита НАТО

    Четыре арабских государства объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

    Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

    Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило ост-ровное королевство Бахрейн. В заявлении, распространенном официальным агентством страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

    В свою очередь ОАЭ дали дипмиссии Катара в Абу-Даби 48 часов, чтобы покинуть страну.

    Трамп раскритиковал заявление мэра Лондона о теракте

    Американский президент Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о теракте в британской столице. Ранее мэр Лондона заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции. 

    "Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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    Также после терактов в Лондоне Трамп заявил о необходимости перестать быть политкорректными и заняться организацией безопасности американцев.

    Ким Чен Ын пообещал превратить США в пепел

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заверил, что США не смогут отразить или перехватить северокорейские ракеты, информирует северокорейское агентство KCNA.

    "В случае нанесения нами супермощного упреждающего удара будут полностью и немедленно уничтожены не только вооруженные силы США в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть Америки. Они превратятся в пепел", — говорится в сообщении. 

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