Украине грозит дефолт, если она прекратит работать с МВФ - Фурса

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Минфине рассказали, как Украина погасит 14 млрд долларов долга в течение трех лет. По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина планирует обеспечить выплаты по этому долгу в 2017-2019 годах за счет выхода на международные рынки заимствований. Причем 11 млрд долларов нужно будет выплатить из госбюджета. Однако, добавил Данилюк, это станет возможным после получения очередного кредитного транша МВФ.

Что произойдет, если Украине не удастся воплотить озвученный министром план, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Если у нас нет денег, то это называется дефолт, поэтому понятно, что этот критический сценарий даже не рассматривается. То есть, у нас явно будет еще одна программа МВФ после 2019 года. У нас будет привлечение денег на международных рынках. Это все рабочая модель — если проводите реформу и у вас есть кредиты МВФ, это позволяет вам привлекать деньги на внешних рынках. Если, конечно, вы не делаете реформу, если вы посылаете МВФ на три буквы, то потом у вас нет возможности привлечь деньги на внешних рынках, и вы получаете дефолт", — пояснил Фурса.

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