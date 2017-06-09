Из-за меморандума с МВФ цена на газ значительно вырастет - эксперт

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что, исходя из положений меморандума с Международным валютным фондом, цена на газ для украинцев вырастет до 8500 гривен за тысячу кубометров.

"У меня очень неутешительные прогнозы, потому что у нас должна быть откорректирована цена, и произойти это должно до конца июня. Я думаю, что в июле украинские граждане услышат крайне неприятные новости относительно того, какая будет цена на газ в грядущем отопительном сезоне. Потому что если исходить из колебаний рынка, к которому привязывается формирование тарифов для украинцев, то эта цена будет колебаться в пределах 8300-8500 гривен за тысячу кубометров. Это уже с налогами, с транспортом, со всеми делами. Такова будет цена на газ для украинцев, если мы исходим из положений меморандума с МВФ, который был подписан украинскими руководителями, в том числе, и премьером Гройсманом, который не так давно заявлял, что цена на газ не изменится ни на копейку", — отметил Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

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Ранее эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что "в Украине нет никакого рынка газа", поскольку "никто из потребителей не в состоянии выбрать другого поставщика газа".

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что никакого роста цен на природный газ для населения не будет.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен в 2016 году, или в 9,5 раза.