Газ по-новому. Землянский об изменение тарифообразования

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет Министров решил разделить цену на газ и тариф за его распределение. Если говорить простыми словами, то расчет цены газа внутренней добычи будут распределять так: есть неизменная цена на добычу газа, она фиксированная и для всех добытчиков она одна. Отдельно теперь будут существовать тарифы на транспортировку и распределение топлива.

В зависимости от региона и поставщика эти тарифы будут изменяться. В Кабмине уверяют, что это позволит сделать работу газового рынка более прозрачной. Плюс ко всему потребители теперь смогут требовать качественное предоставление услуг.

Подробнее об этой инициативе Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Это изменение тарифа коснется только газа внутренней добычи?

– Нет, это коснется всех потребителей. В данном случае исключения нет, потому что изменяется вообще сам принцип тарифообразования. Ключевой момент, потому что это было предусмотрено кодексами, и это нужно было делать достаточно давно, хотя НАК этому всячески сопротивлялся.

В данном случае речь идет о том, что облгазы либо горгазы, то есть транспортирующие компании, будут получать фиксированную плату за получение к мощности. Кстати, с электроэнергетикой сложится такая же ситуация, потому что в случае принятия правил третьего энергопакета, там точно также платежка разделится на две.

Подключение к мощности, или то, что называется абонентской платой, и соответственно сам газ, то есть, по цене, как товар. Вы оплачиваете две отдельные услуги: газ как товар и услугу по его доставке, то есть услуга по его доставке становится фиксированной. А газ, соответственно, в зависимости от того, сколько потребили, столько и оплатили.

Момент состоит в том, что чем больше мощность подключения, тем больше будет размер абонентской платы, то есть, соответственно, как бы, согласно этим кодексам, под вас зарезервирована данная мощность в системе, и вы должны ее оплатить.

В итоге, для конечного потребителя это приведет к более дорогому газу?

– Сейчас сказать довольно сложно. Потому что в принципе у нас же тариф единый, куда включена, в том числе, и оплата доставки газа непосредственно к потребителю.

Когда этот вопрос поднимался года полтора назад, тогда речь шла о том, что в зависимости от мощности, абонплата составит от 17 до 29 гривен в месяц. Как будет сейчас, каково будет решение правительства и как это повлияет на изменяющийся тариф, потому что нужно же понимать, что на сегодняшний день действует постановление, которое формирует цену на газ, включая его доставку.

Все это связано с МВФ и прочими вещами, то есть, это достаточно серьезная бюрократическая процедура, которую нужно оформить соответствующим образом, отдельно выделить теперь, определить ценообразование, то есть, сколько будет стоить газ как товар и отдельным постановлением прописать стоимость его доставки. Вот так это должно выглядеть, если делать по закону.

Приведет ли это к появлению альтернативных поставщиков газа?

– Вот в данном случае игроки рынка говорят, что возникнет возможность появления альтернативных поставщиков газа.

Сказать достаточно сложно, как быстро это произойдет и произойдет ли, потому что монополисты, природные, те же облгазы, они очень неохотно вообще к этому относятся и очень ревностно относятся к той абонентской базе, которая у них находится.

Ведь сам облгаз, если мы будем рассматривать его как структуру, это помимо ремонтных бригад, помимо учетчиков, которые есть, это, прежде всего, абонентская база, по которой и осуществляется доставка. Поэтому получат ли доступ альтернативные поставщики к этой абонентской базе, я думаю, что это еще очень большой вопрос.

А самим облгазам выгодна такая новая формула расчета тарифа?

– В данном случае облгазы говорят, что да, они это дело приветствуют, потому что можно будет избежать спекуляций, о которых говорит все время НАК "Нафтогаз", что вот мы поставили, вы не оплатили, это все облгазы, вот они, значит, деньги прячут.

По сути, речь идет о разделении счетов. То есть, когда вы оплачиваете за поставку газа, вы, к примеру, оплачиваете уже непосредственно НАК "Нафтогаз Украины". То есть никаких вот этих спецсчетов с режимом и спецрежимом расщепления, что в первую очередь уходят деньги за газ, а потом уже оплачиваются услуги по его доставке.

Будут оплачиваться конкретно предоставленные услуги по доставке газа и конкретный объем газа как товара. Облгазы от этого должны выиграть, потому что в данном случае они могут бороться с неплательщиками по своей части, по вопросам доставки. А переложить проблему оплаты газа, она, по сути, перейдет, в данном случае на НАК "Нафтогаз", вы, типа, с неплательщиками и разбирайтесь.

А кто тогда будет получать субсидии? Кому будут идти деньги – "Нафтогазу" или облгазам?

– Это тоже вопрос, будут ли подпадать под субсидии услуги по доставке газа. То есть эта субсидионная система вообще очень сильно искривляет и рынок, и в целом ситуацию, гораздо проще было бы откорректировать тарифы в ключе, чтобы большинство могло оплачивать, а уже как бы оставить там на 15-20% потребителей, которые действительно нуждались бы в субсидиях, там уже определиться со схемой, каким образом будут покрываться вот эти вот затраты.

Но, к сожалению, у нас все происходит наоборот, и поэтому тоже будет своя головная боль, то есть, подпадет ли подключение к мощности под возможность предоставления субсидии. Пока, исходя из этого постановления, вопросов возникает гораздо больше, чем ответов.

Будет ли заинтересованность у новых агентов заходить на этот рынок в качестве альтернативных поставщиков услуг? Особенно, учитывая фактор задолженности населения.

– Опять же вопрос, что делать с долгами, как этим долги будут расщепляться?

Вроде бы, инициатива достаточно благородная, формально, а по факту, ее реализация вызывает большой вопрос, не захотят ли заходить независимые поставщики в сегмент поставок населению, с учетом уровня оплаты, с учетом субсидий, прочих вещей, вот это действительно еще очень, очень большой вопрос.

К сожалению, у нас очень искривлена система не только тарифообразования, но и поставок газа, ведь НАК является монополистом и по добыче, ведь не зря же господин Коболев очень ревностно относится к тому, чтобы "Укргаздобыча" не выделялась из системы НАК "Нафтогаз Украины", потому что мы видим по показателям, что НАК "Нафтогаз Украины" как трейдер достаточно слабенький, он за последние два года потерял практически всю свою долю на рынке промышленности, сократив ее до 8%.

Если еще так ситуация будет развиваться и с населением, то есть, НАК этого не хочет допустить, поэтому он оставляет дешевый газ "Укргаздобычи", собственной добычи, он оставляет его здесь. И соответственно ратует за дальнейший рост тарифов. Потому что мы слышали заявление господина Витренко, что если не будет Кабмином возложены спецобязательства на НАК «Нафтогаз Украины», тогда он будет поставлять газ по цене, там, 9500 гривен, да, возрастет на 40-45%.

Подобная формула расчета тарифа действует где-то, может быть, в европейских странах?

– Да, во всех европейских странах действует как раз вот эта вот формула расчета, когда разделяется на тариф на поставку и на тариф за его распределение, но давайте понимать, там абсолютно сбалансировано взаимоотношение между потребителями и поставщиками.

Например, Франция или Германия, вы можете зайти на сайт регулятора и вы найдете там больше 30 предложений со стороны поставщиков с разными дополнительными услугами и с разными ценовыми предложениями и временными предложениями, то есть, условно говоря, вам могут поставить на полгода, на квартал, на год, и естественно, оттого, на каких условиях вы заключаете, отсюда и будет формироваться цена.

Потому что если вы осуществляете предоплату, если вы заключаете длительный контракт, то цена для вас будет ниже, чем она существует на сегодняшний день на рынке. Но опять же, все вот эти утверждения относительно, скажем, функциональности и жизнеспособности этой системы, они допустимы исключительно на платежеспособном рынке.

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Когда мы говорим о том, что у нас 80% потребителей в состоянии оплатить счета, в состоянии оплатить энергоносители, по тем тарифам, которые предоставляются со стороны поставщиков услуг.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.