Гаврилечко: Кабмин сомневается в обоснованности цен на газ

"Если других поставщиков (газа) нет, рынка нет. Поэтому говорить о его либерализации невозможно (…). Кабинет министров не уверен в том, что та цена, которую он на газ установил, является хоть чем-то обоснованным вообще", — заявил Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Как ранее отметил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда, в течение месяца украинцы могут столкнуться с тем, что правительство в очередной раз поменяет цену на газ, и это приведет к подорожанию отопления и горячей воды.