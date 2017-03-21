наверх
21.03.201723:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Гаврилечко: Кабмин сомневается в обоснованности цен на газ

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (474)

    (обновлено: )12410
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко напоминает, что "в Украине нет никакого рынка газа", поскольку "никто из потребителей не в состоянии выбрать другого поставщика газа".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Если других поставщиков (газа) нет, рынка нет. Поэтому говорить о его либерализации невозможно (…). Кабинет министров не уверен в том, что та цена, которую он на газ установил, является хоть чем-то обоснованным вообще", — заявил Гаврилечко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Читайте также: Газ по-новому. Землянский об изменение тарифообразования

    Как ранее отметил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда, в течение месяца украинцы могут столкнуться с тем, что правительство в очередной раз поменяет цену на газ, и это приведет к подорожанию отопления и горячей воды.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников