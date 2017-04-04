Абонплата за газ. Глава НКРЭКУ о переходном периоде и изменении цен

По словам Вовка, переходный период составит минимум три месяца, во время которого ситуация будет подробно анализироваться.

НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение Нацкомиссии. А в НКРЭКУ, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа.