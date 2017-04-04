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    Абонплата за газ. Глава НКРЭКУ о переходном периоде и изменении цен

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    В Украине установят переходный период на внедрение абонплаты за газ. Об этом в эфире "Свободы слова" сообщил председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.
    Телеканал ICTV/Youtube

    По словам Вовка, переходный период составит минимум три месяца, во время которого ситуация будет подробно анализироваться.

    НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение Нацкомиссии. А в НКРЭКУ, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. 

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