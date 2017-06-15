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    Министр финансов сообщил, когда МВФ подумает над новым траншем Украине

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    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что сумма очередного транша от Международного валютного фонда Украине будет больше 1 миллиарда долларов.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд может летом-осенью рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита, размер его должен быть более 1 миллиарда долларов.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    МВФ, Гройсман, пенсии, гаплык

    Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

    "Это (рассмотрение МВФ вопроса предоставления транша Киеву — ред.) может быть летом, может быть в начале осени. Мы должны быть к этому готовы", — заявил Данилюк, отвечая на вопрос, когда Украина получит очередной транш от МВФ.

    Вместе с тем, на уточняющий вопрос, будет ли сумма транша больше 1 миллиарда долларов, министр ответил положительно.

    Ранее доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если Украина не получит следующий транш МВФ, это повлияет на комфортность действия правительства и на социальную напряженность.

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