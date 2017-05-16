Скаршевский о МВФ: у Украины нет своей стратегии развития

Анна Лаба, РИА Новости Украина

МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

Власти будут обсуждать с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая приедет в Киев во вторник, пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста, заявил в вице-премьер Павел Розенко.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский с сожалением отметил, что сейчас ведется дискурс, стоит или нет соглашаться на условия Международного валютного фонда.

"Украина, украинское правительство, украинская власть, должна сформулировать свою программу экономического развития, программу действий. И говорить всем остальным, в том числе и МВФ, что, если вы согласны с нашей программой, вы можете нас прокредитовать или проинвестировать. Если не согласны — мы справимся сами, возможно с большими издержками, с чуть меньшим экономическим ростом, но у нас есть своя программа, и мы ее будем придерживаться, мы ее будем исполнять. А так получается какой-то принцип меньшовартости", — сказал Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

С другой стороны, по его словам, украинская власть, постоянно ссылаясь в своих действиях на условия Международного валютного фонда тем самым перекладывает на него свою ответственность.

"Это не мы придумали, не правительство — это МВФ от нас требует, и мы должны согласиться с этими требованиями. Это тоже неправда. Все эти игры возможны лишь в том случае, когда у правительства нет четкой программы действий, нет четкого видения, нет четкой стратегии экономического развития страны. Если украинская экономика не начнет зарабатывать деньги, то мы будем вечно в долгой ловушке, в сырьевой ловушке. И время от времени будут происходить валютные, экономические кризисы, будет происходить также и резкая девальвация — все, что мы наблюдали последние 25 лет независимости. К сожалению, экономическая модель не меняется, только лишь усугубляется — все больше и больше украинская экономика становится сырьевой", — прогнозирует Скаршевский.

Эксперт считает, что при нынешней экономической ситуации Украина может погасить свои долги, только лишь, если стране будут выдавать новые кредиты.

"Это действительно кредитная удавка, и Украина в нее попала намного раньше — внешний долг растет постоянно с 2005-2006 гг. Нынешняя власть говорит о том, что это Янукович набрался долгов, но это не совсем соответствует действительности, потому что это началось еще при Ющенко, продолжалось при Януковиче, та же тенденция продолжается и при Порошенко. И это происходит потому, что экономическая модель Украины неэффективна: она сырьевая, не производятся товары с высокой добавочной стоимостью, мы зависим от внешней конъюнктуры, которая имеет свойство регулярно ухудшаться. И когда эти провалы происходят, Украина набирает все больше и больше внешних долгов, чтобы пережить эти спады мировых цен на сырьевых рынках", — сказал Скаршевский.

Сейчас же, по мнению экономиста, ситуация только усугубляется.

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"И самый пик усугубления ситуации будет в 2018-2019 гг, когда будут пиковые выплаты по внешнему долгу. Тогда будет возможен либо дефолт, либо очередная реструктуризация. И окончательно эта долговая ловушка была оформлена, когда министром финансов была Наталья Яресько, которая привязала экономический рост Украины к выплатам по внешним долгам: с 2021 по 2040 год, чем лучше будет развиваться экономика Украины, тем больше мы будем отдавать внешним кредиторам, и речь идет о десятках миллиардах долларов", — подытожил экономист.