Ливтин о четких и жестких требованиях МВФ

Украинское правительство является абсолютно несамостоятельным, параметры его деятельности определяет Международный валютный фонд, заявил бывший спикер Верховной Рады, народный депутат (внефракционный) Владимир Ливтин.

"Тот, кто дает деньги, и выставляет свои условия, В частности, Международный валютный фонд, который обставляет предоставление очередного транша определенными условиями, которые должны быть исполнены в соответствующие сроки. И в данном случае представители МВФ четко заявили о своих условиях относительно пенсионного возраста", — заявил Литвин в эфире телеканала NewsOne.

Читайте также — Медреформа и очковтирательство: опись-протокол, сдал-принял… отпечатки

При этом он выразил удивление в связи с заявлением вице-премьер-министра Павла Розенко, по словам которого правительство уже на 97% согласовало с МВФ пенсионную реформу.

"У меня возникает вопрос: кому он служит, кто его нанял на работу и когда же будут согласовывать пенсионную реформу с украинским народом? Вы же прекрасно понимаете, что уже нельзя будет ничего изменить, когда правительство согласует документ с МВФ. Тогда будут давить на Верховную Раду и искать голоса, кто захочет проголосовать за соответствующее решение, в том числе и в вопросе земельного рынка", — констатировал Литвин.

Литвин добавил, что украинскому правительству следовало бы исследовать уровень потребностей населения страны.

Читайте также: Всемирный финансовый заговор против Украины

Международный валютный Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.