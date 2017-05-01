Украина, Первомай: красные флаги, стычки и коварный МВФ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Утром 1 мая в Киеве и по всей стране были усилены меры безопасности, общественный порядок охраняли тысячи полицейских и нацгвардейцев. Но пока День солидарности трудящихся официально декоммунизировать не удалось, украинцы отмечают этот праздник митингами и шествиями.

Красные, да не совсем

Демонстрация под красными флагами в Киеве могла бы обмануть постороннего наблюдателя, не знающего подробностей украинской новейшей истории. После победы "евромайдана" и установления "демократии" левый фланг в политике был жестко зачищен. Компартию Украины, представители которой, хотя и без особых результатов, но все-таки последовательно выступали с требованиями защитить права трудящихся, запретили.

Поэтому красные знамена на Крещатике – своего рода политическая декорация, дань традиции. Впрочем, советской символики (в том числе символов труда – серпа и молота) на флагах нет, это запрещено законом о декоммунизации.

"Чудеса украинского политического компромисса.

Вместо запрещённых коммунистов под красными знамёнами на Крещатике Каплин собрал своих сторонников.

И Свободовцы (представители националистической партии "Свобода" — Ред.), как прежде, уже не возмущаются", — отметил политик Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

"Против олигархов и МВФ"

Сам нардеп Сергей Каплин в эфире телеканала NewsOne напомнил, что Первомай во всем мире отмечают около миллиарда людей, а вот украинцам пытался помешать праздновать… МВФ.

"Международный валютный фонд пытался повлиять на украинскую власть и украинский парламент с тем, чтобы забрать у нас право праздновать этот день, право объединяться, право собираться на такие многолюдные митинги и отстаивать свои прямые, простые человеческие обычные права и свободы: право на работу, право на зарплату, право на достойную пенсию", — сказал депутат.

По его словам, в Киеве люди собрались не просто отпраздновать Международный день солидарности трудящихся, но и защитить свои права.

"Мы сегодня инициируем большую общенациональную кампанию борьбы за человека труда", — заявил Каплин. Он пояснил, что борьба будет идти за повышение зарплат и пенсий "до надлежащего уровня", а это возможно лишь при условии перезагрузки власти.

"Я буду вести простой народ побеждать олигархию и Международный валютный фонд", — пообещал политик.

Демонстрации в столице Украины провели и профсоюзы (были также видны флаги Социал-демократической партии). На Европейской площади состоялся митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

Против НАТО и "кровавой АТО"

Митинги и демонстрации состоялись и в других городах Украины.

В Харькове на площади Конституции прошел митинг под лозунгом "Мир, труд, май". Участники акции призвали остановить войну.

"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также однотипно напечатанные призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", — говорится в сообщении Twitter StudMedia.

Между участниками демонстрации и проукраинскими активистами, которые скандировали "Чемодан, вокзал, Россия!" и рвали первомайские плакаты, время от времени возникали стычки. Полиция задержала одного из участников шествия, который якобы "напал на проукраинского активиста" (но, если судить по обнародованному там же видео, напал как раз активист, порвавший плакат).

Сообщается также, что проукраинские активисты сначала заблокировали монумент, к которому участники демонстрации хотели возложить цветы, а потом милостиво позволили это сделать – "при условии, что возложение пройдет под украинскими флагами".

"Слава Украине!"… "Бандерам – нет!"…

В Николаеве городские власти и вовсе решили запретить первомайские демонстрации "в целях обеспечения общественного порядка".

Несмотря на запрет, около 150 сторонников КПУ и "Рабочей партии Украины" вышли на митинг, сообщает "Преступности.Нет".

Сюда же пришли проукраинские активисты, между ними и левыми возникли перепалки.

"Они принялись скандировать: "Слава Украине!", в ответ на это сторонники КПУ кричали: "Бандерам – нет!", — сообщает издание.

Митинг принял резолюцию с требованием "не сметь ущемлять права трудового народа".

Мелкие стычки и рюкзак со взрывчаткой

Мелкие инциденты зафиксированы также в Днепре (бывшем Днепропетровске), где, по сообщениям местных СМИ, взаимопонимания не нашли участники двух первомайских демонстраций.

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Стычка между активистами радикальной организации "С-14" и демонстрантами произошла в Виннице. Сообщается, что конфликтную ситуацию прекратили работники полиции.

В Одессе официальных мероприятий, посвященных 1 мая, нет, основные события здесь ожидаются 2 мая, в очередную годовщину трагедии – сожжения антимайдановцев в Доме профсоюзов.

Улицы города патрулирует бронетехника СБУ. В понедельник 1 мая на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой.

Традиции праздновать Первомай более 120 лет, этот день отмечают во многих странах мира на разных континентах. Украинские декоммунизаторы намерены майские праздники если не отменить совсем, то урезать. Так, депутатам Рады предложено установить 2 мая рабочим днем. Однако вряд ли эта инициатива найдет большую поддержку в обществе.