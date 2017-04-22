Чуда не будет: вначале пенсионная реформа, затем транш МВФ

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США).

По словам Данилюка, есть несколько основных условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа.

"Без пенсионной реформы не будет транша", — сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша в рамках программы с Международным валютным фондом, сообщается на сайте Hudson Institute.

Данилюк считает, что следующим приоритетом развития страны является имплементация пакета перемен: пенсионная, земельная, энергетическая реформы и приватизация. Ранее министр социальной политики Андрей Рева сказал, что пенсионная реформа с МВФ согласована на 99%.

"Мы работаем над этим законопроектом параллельно, не дожидаясь согласования окончательных деталей. Потому что, условно говоря, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты, в которые можно будет внести изменения. У нас не займет много времени подготовка окончательного законопроекта", - сказал Рева.

При этом 18 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Министр финансов отметил, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не просто для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

Чиновник также сказал, что хотел бы видеть иностранных инвесторов в Украине. На данный момент по подготовке пенсионной реформы проходит «дотирание шероховатостей».

Ранее Национальный банк ухудшил макроэкономические прогнозы для страны в связи с введением Киевом торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе снизил ожидаемый рост ВВП Украины в 2017 г до 1,9%.

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Это позволило выделить Украине транш фонда в размере, примерно, $1 млрд (734,05 млн SDR). Поступления вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. — максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

После дискуссии Совета директоров Дэвид Липтон, первый заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя, сказал тогда, что Украине "необходимо ускоренное внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций". Он подчеркнул, что "началом должна стать приватизация и развитие рынка сельскохозяйственных земель".

По мнению лидеров МВФ, Украина не может далее откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение "эффективного" пенсионного возраста. Так, по словам Липтона, "Украина не может больше позволить себе откладывать комплексную пенсионную реформу, которая предусматривала бы, в частности, и повышение эффективного пенсионного возраста".

Напомним, четырёхлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Ранее Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Предпоследний транш был получен в сентябре 2016 года. Размер четвертого транша, выделенного в апреле текущего года, составил $1 млрд. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.