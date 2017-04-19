МВФ и пенсионная реформа. Власть рада растянуться в тройном шпагате - Бортник

Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинская власть оказалась зажата между собственным электоратом и обязательствами перед МВФ. Непопулярные шаги в социальной сфере способны обрушить и без того невысокие рейтинги правящих политсил, но для получения следующего транша на эти непопулярные меры все же придется идти.

Один из главных камней преткновения — грядущая пенсионная реформа, во время обсуждения которой вице-премьер-министр Павел Розенко жестко раскритиковал главу миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.

Что дальше будет делать власть, РИА Новости Украина спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"У власти ноги в шпагате, но и спина выгнута в виде мостика, пытаясь балансировать между тремя вершинами. Это, безусловно, и необходимость реформы, и вопрос политической ответственности за социально-непопулярное решение, и это деньги. От модели той ли иной Пенсионной реформы будет зависеть куда, как и кому потекут деньги.

Особенно это касается нынешнего этапа. когда делается попытка ввести новые дополнительные элементы пенсионной системы — добровольная и обязательная накопительная системы. Это позволит создавать государственные и частные пенсионные фонды и зарабатывать или аккумулировать в них сотни миллиардов гривен. Поэтому для власти это некий "тройной шпагат", — сказал Бортник.

Как подчеркнул политолог, власть сейчас решает две задачи, первая из которых: кто возьмет на себя политическую ответственность.

"Кто возьмет на себя роль Тигипко, только в кубе, кто заплатит за это рейтингами? И как это максимально закамуфлировать, хотя бы информационно, и понести меньше урона от этой реформы? Потому что, безусловно, ее нужно проводить — реальный дефицит Пенсионного фонда сегодня может достигать 15 миллиардов гривен", — отметил Бортник.

Второй вопрос, по словам политолога, который сейчас решается: кто будет контролировать деньги в государственном и частных пенсионных фондах.

"И именно здесь, по контролю за деньгами, возник конфликт между главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и вице-премьер-министром Павлом Розенко.

Ван Роден прекрасно знает, он работает в Украине, коррупционность нашей системы, и он говорит о том, что вы сначала наведите порядок в солидарной системе, а потом давайте подумаем, как перейти к накопительной системе. Вот этот конфликт сегодня, эта дискуссия в отношении схемы контролирования пенсионных денег является главным в дискуссии между Розенко и представителем МВФ. Конечно, вице-премьера дополнительно еще обидела риторика, что не было никаких реформ. И что вообще все плохо в отрасли. Это бьет по политическим амбициям Розенко. Но я думаю, что это лишь дополнение, иначе Розенко бы стерпел — международные органы и организации и не такое говорят об Украине, высказываются намного жестче. Но вопрос денег был сегодня определяющим", — пояснил политолог.

Политическую ответственность власть пытается решить — мы видим заявления о том, что пенсии будут повышены, будет отменено налогооблажение пенсий работающих пенсионеров, продолжил Бортник. Но в смысле финансовой составляющей — чьи деньги это будут, ситуация намного сложнее, отмечает он.

"В принципе, я считаю, что правительство начинает не оттуда: реформа неправильная, может привести огромный скандал и вред обществу.

Корни этой проблемы — дефицита Пенсионного фонда — лежат не в большом количестве пенсионеров, а в малом количестве людей, которые делают взносы в пенсионный фонд. У нас 20 миллионов трудоспобнособного населения (а называется даже цифра в 16 миллионов), и из них платят взносы в Пенсионный фонд только 9. Поэтому ключевая задача правительства — детенизация рынка труда, а не повышение пенсионного возраста или пенсионного стажа. Но никто этим заниматься не хочет, хотят как всегда все сбросить на наши плечи", — сообщил эксперт.

Кроме того, введение накопительных систем — и добровольной, и обязательной — создает огромные риски для финансовых спекуляций, уверен политолог: поскольку классические Пенсионные фонды в мире живут с того, что инвестируют деньги пенсионеров в акции, предприятия и т. д.

"У нас финансовый рынок практически мертв. И высок риск того, что эти фонды просто очень быстро обанкротятся. И пропадут деньги граждан, так же, как они пропали в свое время после коллапса Советского Союза. Даже на Западе эти фонды банкротятся. Возможно, стоит допускать только иностранные организации, какие-то мировые фонды — европейские или американские. Поля деятельности для наших фондов, к сожалению, не существует — они рано или поздно обанкротся. Я уже молчу о том, что при инфляции в 16% даже в этом году — что можно накопить? А за три года инфляция у нас может составлять и 200%. Поэтому какой смысл копить эти деньги?", — задается риторическим вопросом Бортник.

Он уверен, что правительство начинает "не оттуда" и ведет "не тот диалог: по-другому надо подходить к пенсионной реформе, которая, безусловно, нужна".

В то же время политолог считает, что пенсионную реформу все равно проведут, потому что МВФ будет шантажировать правительство деньгами, следующим траншем, "и они (правительство — Ред.), безусловно, попытаются ее провести".