"Дотираем шероховатости". Киев согласовал с МВФ пенсионную реформу - Гройсман

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина на 99% согласовала с МВФ условия пенсионной реформы в стране.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

"Сейчас мы в работе с МВФ, по 99% всех пунктов наши позиции абсолютно приближены и согласованы. Сейчас мы дотираем шероховатости, чтобы выйти на совместное решение", — сказал Гройсман в среду в интервью в программе "Левый берег" на 24 канале.

Глава правительства отметил, что в случае проведения пенсионной реформы 5,6 из 12 миллионов пенсионеров получат повышение пенсии.

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Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин представит проект пенсионной реформы в течение нескольких месяцев. По его словам, проект, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента, позволит повысить пенсии для 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября, также предусматривается отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.