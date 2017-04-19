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    "Дотираем шероховатости". Киев согласовал с МВФ пенсионную реформу - Гройсман

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (405)

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    По словам главы правительства, позиции Украины и Международного валютного фонда "абсолютно приближены и согласованы" по 99% всех пунктов пенсионной реформы.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина на 99% согласовала с МВФ условия пенсионной реформы в стране.

    Пенсионер возле кассы. Архивное фото
    Украинское фото
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    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. 

    "Сейчас мы в работе с МВФ, по 99% всех пунктов наши позиции абсолютно приближены и согласованы. Сейчас мы дотираем шероховатости, чтобы выйти на совместное решение", — сказал Гройсман в среду в интервью в программе "Левый берег" на 24 канале.

    Глава правительства отметил, что в случае проведения пенсионной реформы 5,6 из 12 миллионов пенсионеров получат повышение пенсии.

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    Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин представит проект пенсионной реформы в течение нескольких месяцев. По его словам, проект, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента, позволит повысить пенсии для 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября, также предусматривается отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

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