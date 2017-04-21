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    Экономика

    В МВФ сообщили, зачем нужно повышать пенсионный возраст

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (407)

    (обновлено: )55729
    Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что увеличение пенсий в Украине должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, так как этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру в мире по отношению к ВВП страны, заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

    Пенсионный фонд Украины
    УНИАН
    Пенсионная реформа – мертвому припарки

    "Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины — Ред), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ — да, пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы — Ред) частью", — цитирует УНИАН Томсена.

    Напомним, проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. 

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    Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин представит проект пенсионной реформы в течение нескольких месяцев. По его словам, проект, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента, позволит повысить пенсии для 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября, также предусматривается отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

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