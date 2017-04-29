Конфискованные деньги Януковича для Украины полезнее, чем транши МВФ - эксперт

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщили генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на совместном брифинге.

Конфискованные средства должны пойти на социальные нужды, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, приоритетом использования этих денег будет усиление боеспособности украинской армии. Также эти средства должны пойти на восстановление дорог, строительство и ремонт школ и больниц и другие социальные нужды. В то же время он указал, что окончательное решение о распределении средств будет принято после согласования с парламентом.

Какую роль эти деньги отыграют в украинской экономике, рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Говорить о том, что эти деньги сразу же пойдут в бюджет и сразу же заработают, пока бесполезно. Но в отличие от транша МВФ, это, конечно, более полезные деньги. Потому что они сразу же идут в живую экономику. Потому что они сразу же идут там на дополнительные закупки на тендерах, например, для армии, социальных выплат, которые напрямую работают на сокращение дефицита бюджета. В отличие от траншей МВФ, которые идут в золотовалютные резервы, и остаются там неприкосновенными. Потому что НБУ не имеет права использовать эти золотовалютные резервы на поддержку курса", — отметил эксперт.

Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов.