наверх
29.04.201704:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Конфискованные деньги Януковича для Украины полезнее, чем транши МВФ - эксперт

    Тема:

    Спецконфискация. Депутатские страсти вокруг закона (35)

    (обновлено: )32
    В эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил, что в отличие от траншей МВФ конфискованные средства экс-президента Януковича сразу пойдут в живую экономику.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщили генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на совместном брифинге.

    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann
    Чуда не будет: вначале пенсионная реформа, затем транш МВФ

    Конфискованные средства должны пойти на социальные нужды, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, приоритетом использования этих денег будет усиление боеспособности украинской армии. Также эти средства должны пойти на восстановление дорог, строительство и ремонт школ и больниц и другие социальные нужды. В то же время он указал, что окончательное решение о распределении средств будет принято после согласования с парламентом.

    Какую роль эти деньги отыграют в украинской экономике, рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Говорить о том, что эти деньги сразу же пойдут в бюджет и сразу же заработают, пока бесполезно. Но в отличие от транша МВФ, это, конечно, более полезные деньги. Потому что они сразу же идут в живую экономику. Потому что они сразу же идут там на дополнительные закупки на тендерах, например, для армии, социальных выплат, которые напрямую работают на сокращение дефицита бюджета. В отличие от траншей МВФ, которые идут в золотовалютные резервы, и остаются там неприкосновенными. Потому что НБУ не имеет права использовать эти золотовалютные резервы на поддержку курса", — отметил эксперт.

    Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?