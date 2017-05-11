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    Экономика

    МВФ подтвердил прогноз роста ВВП Украины

    (обновлено: )18
    Аналитики фонда сохранили прогноз роста ВВП Украины на 2018 году на уровне 3,2%. Кроме этого МВФ подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% в 2017 году.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, говорится в обзоре экономик центральных и южных стран Восточной Европы (CEE Outlook), обнародованном на сайте МВФ.

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    Также отмечается, что аналитики фонда сохранили прогноз роста ВВП Украины на 2018 году на уровне 3,2%.

    Кроме этого МВФ подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% в 2017 году, на уровне 7% – в 2018 году. Но фонд улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП (после четвертого пересмотра программы EFF), в следующем году – до 2,9% с 3% ВВП.

    Помимо этого МВФ улучшил ожидания по росту соотношения валового внешнего долга Украины к ВВП в 2017 году. Согласно прогнозу фонда, соответствующий показатель возрастет до 127,4% ВВП с 123,8% ВВП (ранее ожидалось до 136,3%) и в 2018 году снизится до 126,3% ВВП.

    Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%.

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