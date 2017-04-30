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    Экономика

    Fitch дало новый прогноз по ВВП в Украине

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    По данным агентства, в 2018 году рост ВВП может увеличиться до 3% за счет улучшения потребительского спроса и инвестиций. Кроме этого, Fitch прогнозирует среднюю инфляцию в 2017 году на уровне 11,2%.
    Fitch
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%, сообщают "Українські Новини".

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    "Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%", — говорится в сообщении.

    Между тем, по данным агентства, в 2018 году рост ВВП может увеличиться до 3% за счет улучшения потребительского спроса и инвестиций.

    Кроме этого, Fitch прогнозирует среднюю инфляцию в 2017 году на уровне 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году. 

    Ранее Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-".

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