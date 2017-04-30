Fitch дало новый прогноз по ВВП в Украине

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%, сообщают "Українські Новини".

"Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%", — говорится в сообщении.

Между тем, по данным агентства, в 2018 году рост ВВП может увеличиться до 3% за счет улучшения потребительского спроса и инвестиций.

Кроме этого, Fitch прогнозирует среднюю инфляцию в 2017 году на уровне 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году.

Ранее Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-".