Fitch подтвердил неустойчивость финансовых показателей Киева и Харькова

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Киева в иностранной и национальной валюте на уровне B-, сообщают "Украинские Новости".

Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне BBB(ukr). Прогноз по рейтингам — "Стабильный".

Fitch ожидает, что финансовые показатели Киева останутся неустойчивыми в среднесрочной перспективе ввиду общего слабого уровня суверенных государственных финансов и непредсказуемых фискальных изменений на фоне сохранения неопределенности относительно макроэкономической стабильности.

"В 2015-2016 годах город имел профицит на уровне более 10% от всех доходов и операционный баланс на уровне 40% от операционных доходов. Это существенно превышает средний дефицит в 2% и операционный баланс в 16% в 2012-2014 годах в ввиду существенных изменений фискального регулирования в Украине. Более высокие показатели в 2015-2016 годах поддерживались новыми источниками доходов, переданных городу, и постепенным увеличением ставок по основным налогам", — сообщает Fitch.

По мнению агентства, условный риск у Киева остается существенным и обусловлен обязательствами муниципальных предприятий сектора ЖКХ, которые имеют накопленную кредиторскую задолженность перед поставщиками за 2014-2016 годы.

"Город выдал несколько гарантий для поддержки проектов в транспортном и жилищном секторах. Большинство этих кредитов номинированы в евро, что подвергает город валютному риску", — объясняют эксперты агентства.

Киев получает преимущества за счет столичного статуса и остается одним из самых богатых городов в стране, на который исторически приходится свыше 20% ВВП страны.

В свою очередь показатели, благосостояния Украины остаются низкими по международным стандартам (ВВП на душу населения в 2015 году был равен 2 123 долларов), что обуславливает оценку Fitch экономики страны как слабую и сдерживает рейтинги города.

Экономика Украины продемонстрировала небольшое восстановление в 2016 году. По оценкам Fitch, ВВП Украины вырос на 1,1% к предыдущему году в 2016 году (2015 год: сокращение на 9,9%), и агентство ожидает его роста на 2,5%-3,0% в 2017-2018 годах.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Харькова в иностранной и национальной валюте установлены на уровне B-. Прогноз по рейтингам — "Стабильный".

Рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингами Украины ("В-"/прогноз "Стабильный"/"В") и слабой институциональной средой для украинских местных и региональных органов власти.

"Эта среда характеризуется политической напряженностью и непростой программой реформ согласно программе МВФ для Украины, необходимой для получения дополнительного внешнего финансирования. Это обусловливает частые изменения в распределении доходов и расходных обязательств, что ограничивает способность прогнозирования и затрудняет стратегическое планирование для местных и региональных органов власти в Украине", — объясняет агентство.

Fitch ожидает, что финансовые показатели Харькова останутся приемлемыми, хотя и уязвимыми в среднесрочной перспективе ввиду продолжения реформы финансовой децентрализации, которая привела к многочисленным изменениям бюджетного и налогового законодательства в Украине.

Fitch прогнозирует, что операционная маржа города останется выше 15% (2016 г.: 24%), и город будет иметь умеренный дефицит до движения долга на уровне 2% от всех доходов в 2017-2019 (2016 г.: профицит в 1,5%).

Ранее сообщалось, что Fitch ожидает ускорения темпов роста ВВП в странах Европы с переходной экономикой до 2,7% в 2017 году с 1,9% в 2016 году.