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    Россия

    Fitch подтверждает рейтинги РФ на уровне "BBB-", но может их понизить

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    Международное рейтинговое агентство отмечает, что рост экономики РФ восстанавливается, но будет оставаться относительно слабым - 1,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах России на уровне "BBB-", прогноз стабильный.

    Высокий суд Англии
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Долг платежом красен

    Агентство также подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах на уровне "F"'.

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    Агентство отмечает, что рост экономики РФ восстанавливается, но будет оставаться относительно слабым — 1,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году. Это связано со снижением неопределенности, смягчением денежно-кредитной политики, стабилизацией обменного курса и благоприятной для нефтяных цен среды.

    "Стабильный прогноз отражает мнение Fitch о том, что риски повышения и понижения рейтингов сбалансированы", — говорится в релизе.

    Позитивное рейтинговое действие возможно в случае осуществления структурных реформ, которые будут способствовать росту экономики. Агентство может понизить рейтинги России в случае роста геополитической напряженности или при введении более жестких санкций, отмечает Fitch.

    Ранее Fitch сообщило о последствиях продажи украинской "дочки" для "Сбербанка". 

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