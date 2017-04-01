Fitch подтверждает рейтинги РФ на уровне "BBB-", но может их понизить

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах России на уровне "BBB-", прогноз стабильный.

Агентство также подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах на уровне "F"'.

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Агентство отмечает, что рост экономики РФ восстанавливается, но будет оставаться относительно слабым — 1,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году. Это связано со снижением неопределенности, смягчением денежно-кредитной политики, стабилизацией обменного курса и благоприятной для нефтяных цен среды.

"Стабильный прогноз отражает мнение Fitch о том, что риски повышения и понижения рейтингов сбалансированы", — говорится в релизе.

Позитивное рейтинговое действие возможно в случае осуществления структурных реформ, которые будут способствовать росту экономики. Агентство может понизить рейтинги России в случае роста геополитической напряженности или при введении более жестких санкций, отмечает Fitch.

Ранее Fitch сообщило о последствиях продажи украинской "дочки" для "Сбербанка".