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    Fitch: санкции Украины ослабят позиции госбанков РФ в переговорах о продаже

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (151)

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    По словам старшего директора международного рейтингового агентства Fitch Александра Данилова, санкции Украины могут вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки средств, которые придется замещать материнским банкам.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Санкции Украины против "дочек" российских госбанков могут ослабить позиции материнских банков в переговорах об их продаже, сообщил РИА Новости Александр Данилов, старший директор международного рейтингового агентства Fitch.

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    Отвечая на вопрос о влиянии этих санкций на дочерние структуры российских банков, работающих в Украине, Данилов отметил: "Это может вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки средств, которые придется замещать материнским банкам, при том, что в ближайшее время с учетом санкций эти деньги обратно вернуть будет нельзя".

    "К тому же это может ослабить позиции материнских банков в переговорах по продаже украинских дочек", — добавил он. При этом Данилов уточнил, что влияние для материнских структур в РФ не будет ощутимым. "Нет, даже в самом плохом сценарии серьезного урона не будет, так как украинские банки очень маленькие – меньше 1% от консолидированных активов "Сбербанка" и "ВТБ" и около 2% "ВЭБа", — пояснил он.

    Госбанки РФ уже заявляли о намерении уйти из Украины. Так, "ВТБ" нашел покупателя на "БМ Банк" и рассчитывает завершить сделку в марте. Руководство "ВТБ" не исключало и полный уход с украинского рынка. Также ведется активная работа по продаже "Проминвестбанка". По словам главы "ВЭБа" Сергея Горькова, сделка находится на финальной стадии, и он надеется, что санкции не приведут к снижению стоимости актива.

    "Сбербанк" после введения санкций еще не делился своими планами относительно продажи бизнеса в Украине. Осенью его глава Герман Греф заявлял, что банк не намерен уходить с украинского рынка, несмотря на убытки, в декабре — что не видит быстрых перспектив выхода оттуда, а в марте — что до конца 2017 года "Сбербанк" примет решение по поводу украинского бизнеса.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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