Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне "B-"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-". В сообщении агентства отмечается, что прогноз по Украине прогноз стабильный.

Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "B", а рейтинг странового потолка — на уровне "B-", уточняет Прайм.

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"Рейтинги Украины отражают… высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски", — отмечает агентство.

"Улучшение экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта продукции сельскохозяйственного сектора должны смягчить увеличение дефицита торгового баланса", — прогнозирует агентство на 2017-2018 годы.

"Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2017 году замедлится до 2%, прежде чем ускорится в 2018 году до 3%", — сообщается в релизе агентства.

Стабильный прогноз отражает мнение Fitch, что риски повышения и понижения рейтинга в настоящее время сбалансированы.

В начале апреля Fitch подтвердило неустойчивость финансовых показателей Киева и Харькова.