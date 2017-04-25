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    Прощайте, купюры? МВФ намерен отменить наличные деньги

    (обновлено: )58615
    Торговый оборот европейских производителей сейфов явно увеличился, и банки это уже заметили. Поэтому они и хотят отменить наличные, чтобы вновь получить доступ к деньгам, которые население хранит дома, уверен депутат Европарламент Ханс-Олаф Хенкель.
    Доллары США и евро
    REUTERS Philippe Wojazer

    РИА Новости Украина

    Международный валютный фонд (МВФ) намерен отменить наличные. Выиграть от такой меры могут только банки, убеждён Ханс-Олаф Хенкель, депутат Европарламента от партии ALFA (Allianz für Fortschritt und Aufbruch = "Альянс за прогресс и обновление"), ранее возглавлявший Федеральное объединение германской промышленности (BDI). 

    Международный валютный фонд
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    Хенкель может точно сказать, что стоит за планами по отмене наличности, сообщает Sputnik.

    "Европейский центробанк (ЕЦБ) не хочет, чтобы вкладчики хранили деньги под подушкой. Если какой-либо банк в Европе обанкротится, то у вкладчиков есть гарантированное право на то, что государство вернёт им сумму до 100.000 евро. Но не больше", - объясняет экономист.

    Те же, чья сумма вклада была больше, в случае банкротства останутся ни с чем, поэтому многие хранят свои наличные не в банках, говорит Хенкель: "торговый оборот европейских производителей сейфов явно увеличился. И банки это уже заметили". 

    Поэтому, отмечает Хенкель, банки и хотят отменить наличные, чтобы вновь получить доступ к тем деньгам, которые население хранит дома.

    Это предположение косвенно подтверждается тем обоснованием, которое приводит ЕЦБ. 

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    "Президент ЕЦБ Драги говорит: "Я отменяю купюры достоинством в пятьсот евро и даю распоряжение больше их не печатать, потому что такой шаг нанесёт ущерб организованной преступности". С каких это пор Европейский Центробанк отвечает за борьбу с преступностью?", — недоумевает Хенкель. 

    В сущности, считает он, за этим кроется желание, чтобы вкладчики, на счету которых более 100.000 евро, тоже несли ответственность в случае банкротства банка.

    По мнению Хенкеля, наличные деньги важны и с социально-политической точки зрения – например, для молодёжи: "Если они идут на дискотеку с 20 евро в кармане и в какой-то момент замечают, что осталось всего два евро, то они больше не пьют. А если они расплачиваются только кредитной картой, они никогда не узнают ценность денег".

    В завершение Sputnik поинтересовался, куда же лучше всего вкладывать деньги. Хенкель не раздумывая ответил: "Если у Вас есть больше 100.000 евро, откройте счёт в другом банке. Либо положите деньги под подушку – или в сейф". 

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