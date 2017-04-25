Прощайте, купюры? МВФ намерен отменить наличные деньги

РИА Новости Украина

Международный валютный фонд (МВФ) намерен отменить наличные. Выиграть от такой меры могут только банки, убеждён Ханс-Олаф Хенкель, депутат Европарламента от партии ALFA (Allianz für Fortschritt und Aufbruch = "Альянс за прогресс и обновление"), ранее возглавлявший Федеральное объединение германской промышленности (BDI).

Хенкель может точно сказать, что стоит за планами по отмене наличности, сообщает Sputnik.

"Европейский центробанк (ЕЦБ) не хочет, чтобы вкладчики хранили деньги под подушкой. Если какой-либо банк в Европе обанкротится, то у вкладчиков есть гарантированное право на то, что государство вернёт им сумму до 100.000 евро. Но не больше", - объясняет экономист.

Те же, чья сумма вклада была больше, в случае банкротства останутся ни с чем, поэтому многие хранят свои наличные не в банках, говорит Хенкель: "торговый оборот европейских производителей сейфов явно увеличился. И банки это уже заметили".

Поэтому, отмечает Хенкель, банки и хотят отменить наличные, чтобы вновь получить доступ к тем деньгам, которые население хранит дома.

Это предположение косвенно подтверждается тем обоснованием, которое приводит ЕЦБ.

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"Президент ЕЦБ Драги говорит: "Я отменяю купюры достоинством в пятьсот евро и даю распоряжение больше их не печатать, потому что такой шаг нанесёт ущерб организованной преступности". С каких это пор Европейский Центробанк отвечает за борьбу с преступностью?", — недоумевает Хенкель.

В сущности, считает он, за этим кроется желание, чтобы вкладчики, на счету которых более 100.000 евро, тоже несли ответственность в случае банкротства банка.

По мнению Хенкеля, наличные деньги важны и с социально-политической точки зрения – например, для молодёжи: "Если они идут на дискотеку с 20 евро в кармане и в какой-то момент замечают, что осталось всего два евро, то они больше не пьют. А если они расплачиваются только кредитной картой, они никогда не узнают ценность денег".

В завершение Sputnik поинтересовался, куда же лучше всего вкладывать деньги. Хенкель не раздумывая ответил: "Если у Вас есть больше 100.000 евро, откройте счёт в другом банке. Либо положите деньги под подушку – или в сейф".