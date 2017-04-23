Глава миссии МВФ поставил под удар кормушку властей Украины - политолог

РИА Новости Украина

Формальных оснований для критики вице-премьером Павлом Розенко статьи главы миссии МВФ нет, пишет обозреватель Ростислав Ищенко.

По его словам, статья в очередной раз перечисляет давно озвученные рекомендации МВФ, с которыми Украина уже давно согласилась.

Однако отмечает Ищенко, Розенко грубо обругал человека, от которого в значительной мере зависит, будут ли выделены Украине деньги.

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"Киев имеет полную возможность рекомендации МВФ игнорировать. Достаточно просто прекратить просить у фонда деньги. Но Киев деньги просит. В частности, в 2017 году, помимо уже полученного миллиарда долларов, Украина желает получить еще 4,4 млрд. Казалось бы, в этих условиях к главе миссии фонда надо относиться нежно и трепетно. Его позиция будет определяющей при составлении отчетов, на основании которых Совет директоров МВФ будет принимать решение о выдаче Киеву каждого очередного транша….", — пишет Ищенко.

Зерно раздора

По мнению Ищенко, резкая реакция Розенко связана с тем, что ван Роден в своей поставил под удар одну из главных кормушек украинской власти.

В статье он указывает на необходимость улучшить администрирование единого соцвзноса, за счет взимания которого формируется бюджет Пенсионного фонда. Ван Роден также настаивает на необходимости прекратить трансферы из госбюджета в Пенсионный фонд, которые уже достигли 6% ВВП.

Суммы этих переводов постоянно растут и в 2016 году составили 143 миллиарда гривен (вышеупомянутые 6% ВВП). В 2017-м ожидается еще больше.

"Ван Роден хочет ликвидировать эти трансферы за счет повышения эффективности системы. Но это — огромные деньги, которые далеко не в полном объеме доходили до пенсионеров. В любом случае речь идет о десятках миллиардов гривен, регулярно поступающих в нужные карманы….По действующему курсу 143 миллирда гривен — это примерно 5,5 миллиарда долларов. Примерно столько, сколько может дать, а может и не дать Украине МВФ в текущем году. Только кредиты МВФ обставляются всякими условиями и практически полностью идут на выплаты процентов по предыдущим долгам. А здесь — живые деньги… Остается только правильно разделить дивиденды между достойными людьми", — отмечает политолог.

Как сообщалось, на днях из-за грядущей пенсионной реформы разразился настоящий скандал – заочно повздорили глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден и вице-премьер Павел Розенко, который как раз занимается пенсионной реформой.

Розенко, комментируя статью ван Родена в издании "Экономическая правда" на тему реформирования пенсионной системы, обвинил его в "ужасном непрофессионализме". При этом украинский политик заявил, что глава миссии МВФ не понимает украинских реалий.