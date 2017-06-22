Кучма призвал Украину "не ходить по миру с протянутой рукой"

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком, сообщает телеканал "112 Украина".

"Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет", — отметил он.

По словам Кучмы, "европейцы ставят нас на колени", а "конкретной помощи Украине" так и нет.

"Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны! На 90% все зависит от нас самих. Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой", — подчеркнул экс-президент Украины.