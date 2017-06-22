наверх
22.06.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Кучма призвал Украину "не ходить по миру с протянутой рукой"

    14810
    Леонид Кучма
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком, сообщает телеканал "112 Украина".

    "Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет", — отметил он.

    По словам Кучмы, "европейцы ставят нас на колени", а "конкретной помощи Украине" так и нет.

    "Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны! На 90% все зависит от нас самих. Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой", — подчеркнул экс-президент Украины.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Президент США Дональд Трамп.
      В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
      Белый дом. Архивное фото
      Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
      Леонид Кучма
      Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
      Борислав Розенблат. Архивное фото
      Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ