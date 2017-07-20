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    Полищук: биопаспорт нельзя сделать за три дня

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (631)

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    Пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук заявил в эфире Голоса Столицы, что посредники по изготовлению биометрических паспортов работают в правовом поле.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    Повышенный спрос на биометрику после отмены визового режима Украины с ЕС привел к тому, что в обещанный срок украинцы не могут получить документы для выезда за границу. Государственная миграционная служба ежедневно выдает от 20 до 22 тысяч биометрических паспортов.

    Ожидается ли уменьшение ажиотажа, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото
    Биометрика выеденного яйца и потери Порошенко

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Є інформація, що є затримки з видачею закордонних біометричних паспортів. З якою затримкою "Документ" видає паспорти?

    — Я думаю, Сергій Олександрович вам пояснив загальну ситуацію по Україні, яка, до речі, розміщена інформація і на сайті державної міграційної служби, і на сайті Державного поліграфкомбінату "Україна". Тому ситуація така сама, як і в центрах надання адміністративних послуг, і в державній міграційній службі. Вона нічим не відрізняється.

    В інтернеті повно оголошень про термінове виготовлення паспортів, два-три робочих дні. За цією ситуацією слідкуєте ви в тому числі?

    — Загалом такі рішали або сірі, чорні посередники завжди є, і, мабуть, будуть. Працюють вони, в принципі, в правовому полі, надаючи методичні консультативні допомогу, складають відповідну угоду з громадянами. Насправді, вони просто беруть за руку людину, десь домовляються. Тому ми на своїх сайтах в своїх повідомленнях радимо громадянам не звертатися до посередників, бо особливо в цій ситуації ажіотажу і затримок зараз в друці закордонних біометричних паспортів вони навряд чи зможуть чимось допомогти, а тільки здеруть з людей купу грошей.

    Заседание СНБО во главе с Петром Порошенко, 10 июля 2017
    president.gov.ua
    Биометрическая оборона или нападение? В Украину с отпечатками пальцев

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    В центрі ДП "Документ" великі черги? Ми знаємо, що там рухається все достатньо оперативно.

    — Зберігається ажіотаж, багато дуже людей приходить до наших центрів, яких по Україні 25, але керівництво державного підприємства "Документ" робить все, аби покращити ситуацію. Зокрема, нещодавно відкрили додатковий зал у місті Харкові. Зараз тривають ремонтні роботи і відкриття планується в місті Львові. І також на 12 серпня ми плануємо відкрити в універмазі "Україна" на третьому поверсі найбільший в Україні. Взагалі найбільший на теренах колишнього СРСР центр з надання адмінпослуг. Що стосується, власне, оформлення ID-карток та біометричних паспортів. Центр зможе приймати 1,5 тисячі людей в день. Сподіватися, що звичайно, ця ситуація зміниться на краще, і люди знову відчують спокій, комфорті під час оформлення документів.

    Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" отметил, что либерализация визового режима с ЕС пока работает в образцово-показательном формате из-за повышенного внимания СМИ. 

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