Золотарев: этот год стал годом крушения евроинтеграционного мифа

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Финал очередного саммита Украина-ЕС, закончившегося без совместного заявления, свидетельствует о том, что Европа не намерена что-то еще давать украинцам. А то, что уже дала, обошлось Украине слишком дорого. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству. Причина в том, что некоторые европейские страны возразили против предложений Киева включить в текст пункт о поддержке ЕС европейских устремлений Киева (речь идет о перспективе вступления Украины в ЕС).

"То, что мы видим сейчас на поверхности, это жирная точка в истории евроромантизма. Да и сам этот евроромантизм, который стал краеугольным камнем выстраиваемой властью мифологии, он напоминает открытки с моделями "ню" на стенах матросского кубрика… разница в том, что не несколько матросов, а вся страна занималась непонятно чем", — сказал Золотарев.

По его словам, возникает вопрос о балансе: что потеряла страна, а что получила в результате?

"Да, в принципе, никто не возражает – меньше барьеров, больше возможностей, которые дала ассоциация… Но, если возьмем экономические аспекты, что Украина потеряла, что выиграла, здесь – посчитали, прослезились. Это раз. Два – потеря территорий, потеря человеческих жизней, продолжающийся конфликт. Не кажется ли вам, что этот баланс выглядит крайне отрицательно с точки зрения интересов страны, с точки зрения интересов общества?" — сказал политолог.

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Власть будет теперь придумывать новую "евроморковку" для манипулирования массовым сознанием, но успех тут очень сомнителен, считает Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев. Архивное фото

"Да, какое-то время будут пытаться рассказать, что, дескать, и в НАТО нас со временем примут, но как-то все это теперь звучит пошло, неубедительно и очень уж вяло. Жанр исчерпал свои возможности", - отметил он, добавив, что украинцы отныне "все чаще будут слышать крики о европейцах – вот, обманули, вот, не дали!..".

"Как я и прогнозировал, этот год стал годом крушения евроинтеграционного мифа. Украине четко, даже исключив какой-либо намек – просили-то немного, хотя бы намек на возможность ПДЧ (план обретения членства в ЕС – Ред.), на возможность евроинтеграции – но Украине в достаточно неприглядной и жесткой форме была скручена комбинация из трех пальцев. Поскольку, с точки зрения европейцев… они большего и не обещали. Другое дело, что здесь нынешний властный картель выстроил свою мифологию и три года системно занимался обманом и дезинформацией общества относительно перспектив", — констатировал Золотарев.

Перспективы, конечно, есть, но не совсем те, о которых трубили с трибун. Украина пустеет.

"Благо, получили безвиз. Но здесь вполне прикладной, ясный для власти аспект: безвиз выполняет роль такого социального клапана, стравливая социальное напряжение. И, как я и прогнозировал, Украина превращается в страну массовой эмиграции. Плюс, на фоне разговоров о введении визового режима (с Россией – Ред.), биометрии – что даже промайданный политолог Андрей Окара прямо сказал, что это дичайшая глупость, которая обернется тем, что Украина потеряет еще один миллион своих граждан. Я думаю, скоро по российскому ТВ будут показывать гору украинских паспортов, это все впереди", — сказал в заключение эксперт.

Ранее Польша и Венгрия упростили трудоустройство для украинцев, которые едут на сезонные работы.

После заявлений Киева о планах ввести визовый режим с РФ или же разрешить россиянам пересечение украинской границы только по биометрическим паспортам, Москва ответила ассиметрично, значительно упростив для украинцев получение российского гражданства.

По данным начальника ГУ по вопросам миграции МВД РФ Ольги Кирилловой, "на территорию России въехали и остались около миллиона граждан Украины, решения (о гражданстве – Ред.) ждут миллион человек".