Евроинтеграционная повестка для Украины исчерпана - эксперт

"Евроинтеграция – это процесс. И для нашей власти, которая очень много идеологических ставок сделала именно на это, процесс был важнее цели. Но в какой-то момент не достигать целей стало невозможно, и я рад, что этих целей мы достигли. Достижение об Ассоциации есть, и нужно его реализовывать и использовать. А дальше – все. Абсолютно очевидно, что дальше кормить людей обещаниями, что за пределами этих достижений есть новые горизонты – это обман", – сообщил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

Читайте также: Власть в Украине держится на силовиках. Эксперты подвели итоги недели

Кроме этого политолог рассказал, что в СМИ уже появилась новая повестка – "европейская интеграция Украины – это выбор Украины, и ни одна страна ЕС не может нас его лишить".

Волошин привел яркую аналогию: "Это как желание жениться на девушке, и все равно, что она об этом думает".