наверх
13.07.201717:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Саммит Украина-ЕС: Европа ушла от обязательств перед Киевом – Золотарев

    Тема:

    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (17)

    (обновлено: )4310
    Саммит Украина-ЕС показал, что Европа уходит от серьезных обязательств перед Киевом в части перспектив по сотрудничеству, считает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Саммит Украина-ЕС в Киеве
    @STsegolko

    РИА Новости Украина

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС прошел в Киеве 12-13 июля, в четверг состоялось его пленарное заседание. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    Саммит Украина-ЕС: Киеву придется выполнять обязательства — Воля

    "Ничего нового и никаких сенсаций по итогам саммита не произошло. По-прежнему Евросоюз уходит от серьезных обязательств в части дальнейших перспектив по сотрудничеству с Украиной", – сообщил в комментарии РИА Новости политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    По его словам, саммит показал лишь очередное проявление политики ожидания так называемых "мощных сигналов".

    По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

    Президент Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил. Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

    Напомним, Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией.

    Читайте также: Саммит Украина-ЕС. Прорыва не ждите — эксперт

    Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

    В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валентин Войтков. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш