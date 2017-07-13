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    Саммит Украина-ЕС завершится без итогового заявления - СМИ

    Тема:

    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (13)

    (обновлено: )1220140
    По информации СМИ, Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из Соглашения об ассоциации Украины и ЕС о том, что "Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.
    Саммит Украина-ЕС в Киеве
    @STsegolko

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Девятнадцатый саммит Украина-ЕС в Киеве завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации, сообщило в четверг интернет-издание "Европейская правда".

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    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля проходит в Киеве, в четверг началось его пленарное заседание. По информации Администрации президента Украины, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС.

    "Девятнадцатый саммит Украина-ЕС, второй раз в истории наших отношений, завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации", — говорится в сообщении.

    По информации издания, Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из Соглашения об ассоциации Украины и ЕС о том, что "Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства строить развитую и постоянную демократию и рыночную экономику". Однако представители ЕС выступили категорически против этого.

    При этом издание не указало источник информации.

    Также оно сообщило, что "по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях".

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