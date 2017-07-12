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    В Киев на саммит Украина-ЕС прибыл президент Еврокомиссии

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    Ожидается прибытие в Киев на саммит Украина-ЕС президента Европейского Совета Дональда Туска, а также представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду, 12 июля, в Киев на саммит Украина — ЕС прибыл президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает телеканал "112 Украина".

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    "Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прибыл в аэропорт "Борисполь" примерно час назад. Его кортеж выдвинулся в сторону Киева. С минуты на минуту ожидается президент Европейского Совета Дональд Туск. Также сегодня в Киев прилетит Федерика Могерини, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности", — говорится в сообщении.

    Поданным канала, Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск сегодня должны встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

    Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начнется в среду в Киеве, основными темами повестки дня станут конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации. 

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