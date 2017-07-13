Золотарев: Ассоциация Украина-ЕС выгодна для Евросоюза, а не для Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина по своей воле выбрала путь деиндустриализации и превращения в аграрно-сырьевой придаток Запада. Об этом рассказал политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя для РИА Новости Украина ситуацию с имплементацией соглашения.

В четверг в Киеве проходит пленарное заседание XIX саммита Украина – Европейский Союз. В составе делегации Евросоюза – президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрём и Йоханнес Хан.

Накануне состоялся рабочий ужин лидеров Евросоюза с президентом Украины Петром Порошенко. Прессу не приглашали.

Основными темами повестки дня саммита стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в Украине, а также вопросы имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Порошенко пообещал качественно новый этап реформ в стране после вступления в силу 1 сентября соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По его словам, это будет «этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа".

Однако это "европейское будущее" Украины пока не выглядит особенно привлекательным, считает политолог Андрей Золотарев.

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"В нынешнем виде, безусловно, это (ассоциация Украины с ЕС — Ред.) экономически и политически выгодно для Европы, потому что Евросоюз, не неся никаких обязательств по отношению к Украине, давая весьма скромные и куцие экономические преференции украинскому рынку… Их (скромные преференции — Ред.) получает дружественное государство, которое реформирует свое законодательство, адаптирует его под европейские нормы — то есть, создает комфортную среду для тех же европейских компаний, но при этом (Украина — Ред.) деиндустриализуется и по своей воле превращается в аграрно-сырьевой придаток", – сказал эксперт.

По его словам, "все, что рассказывали несколько лет назад, живописуя выгоды от европейской интеграции, пока эти надежды не оправдались".

"Даже представители нынешнего властного картеля говорят о том, что ЕС не оправдал надежд Украины. Это реальность. Достаточно посмотреть на цифры товарооборота Украины с ЕС, чтобы понять: утратив рынки стран СНГ, Украина не получила ожидаемого эффекта от сотрудничества с Европой", — резюмировал Золотарев.

Напомним, Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией.

Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.