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    Украинцы могут потерпеть поражение от самих себя - Туск

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    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (11)

    (обновлено: )466210
    Украинцы должны "любой ценой держать свое единство и избегать внутренних конфликтов", заявил в ходе пленарного заседания саммита Украина-ЕС президент Европейского совета Дональд Туск.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания саммита Украина — Европейский Союз.

    "Позвольте мне как вашему другу выразить одну мысль: сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя", — приводит слова Туска УНИАН.

    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск (справа) и президент Евроомиссии Жан-Клод Юнкер в Киеве

    Именно поэтому, по его словам, украинцы должны "любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов".

    "Мы прошли только половину пути. Я убежден: если и в дальнейшем вы будете такими решительными, смелыми и последовательными, какими были тогда на Майдане Незалежности, которыми вы во время борьбы за целостность Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей", — подчеркнул Туск.

    Читайте также: Саммит Украина-ЕС. Прорыва не ждите — эксперт

    Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС стартовал в среду в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

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