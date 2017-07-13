Украинцы могут потерпеть поражение от самих себя - Туск

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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что внешний враг не сможет одолеть украинцев, но они могут потерпеть поражение от самих себя. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания саммита Украина — Европейский Союз.

"Позвольте мне как вашему другу выразить одну мысль: сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя", — приводит слова Туска УНИАН.

УНИАН Президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск (справа) и президент Евроомиссии Жан-Клод Юнкер в Киеве

Именно поэтому, по его словам, украинцы должны "любой ценой держать своё единство и избегать внутренних конфликтов".

"Мы прошли только половину пути. Я убежден: если и в дальнейшем вы будете такими решительными, смелыми и последовательными, какими были тогда на Майдане Незалежности, которыми вы во время борьбы за целостность Украины, если вы сможете выдержать бремя реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей", — подчеркнул Туск.

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Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС стартовал в среду в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.