Саммит Украина-ЕС: Киеву придется выполнять обязательства — Воля

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На саммите Украина-ЕС, проходящем в Киеве, не намечается каких-либо прорывов, однако Киеву теперь предстоит отчитываться о выполнении обязательств, записанных в соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сказал в комментарии для РИА Новости Украина политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Никаких прорывов на саммите не намечается… Появилась информация, что три государства — одно прямо, а два поддержали его — заблокировали пункт (в проекте итогового документа — Ред.) относительно членства Украины в ЕС. Хотя в формулировке е говорится о членстве, там — "европейские устремления", но это можно толковать именно так", — отметил Воля.

Действительно, по информации Deutsche Welle, ссылающегося на источник в Еврокомиссии, против пункта в совместном заявлении о европейской перспективе Украины выступают Нидерланды, опосредованно их поддержали Германия и Франция.

"Нидерланды выступили против, потому что у них до сих пор еще не сформировано правительство после парламентских выборов, они нижнюю палату выбирали, поэтому у них еще может начаться новая избирательная кампания", — пояснил политолог.

По его словам, в контексте возможных выборов может получиться так, что компромисс, достигнутый ранее правительством Рютте — ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, но не предоставлять членства в ЕС — будет нивелирован в случае включения пункта об "устремлениях" в совместное заявление по итогам саммита.

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"Будет выглядеть так, что оппозицию в Нидерландах проигнорировали. И процесс может вообще запуститься вплоть до того, что парламент будет требовать… будет пытаться денонсировать ратификацию соглашения об ассоциации", - предположил Воля.

Он добавил, что по этой причине сейчас с проектом итогового документа саммита "ситуация неоднозначная".

"А в целом прорывов не ожидается. Завершена формальная процедура, теперь договор (об ассоциации украины с ЕС — Ред.) считается вступившим в силу. Теперь обязательства Украины, прописанные в соглашении об ассоциации, выглядят твердо и однозначно… и от их выполнения уклониться нельзя", — констатировал политолог.

Он добавил, что, в связи с этим, можно ожидать, что ЕС будет проявлять более пристальное внимание к политическим моментам — к ситуации со свободой собраний, свободой слова, с правами человека, к состоянию правосудия, ходу судебной реформы на Украине…

"Это будут новые темы, которые будут довольно жестко мониториться Евросоюзом", - резюмировал Воля.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС проходит 12-13 июля в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко. Делегацию ЕС будут представлять глава Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также примут участие члены украинского правительства и Еврокомиссии.

Согласно повестке дня встречи, лидеры обсудят вопросы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ и усиления поддержки со стороны ЕС. Кроме этого, планируется обсудить ситуацию в Донбассе и в Крыму.