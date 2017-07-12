Саммит Украина-ЕС. Прорыва не ждите - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве 12-13 июля под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится 19-й саммит Украина-ЕС.

Делегацию ЕС будут представлять глава Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В саммите также примут участие члены украинского правительства и Еврокомиссии.

Согласно повестке дня встречи лидеры обсудят вопросы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ и усиления поддержки со стороны ЕС. Кроме этого, планируется обсудить ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Чего ожидать от этого саммита, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Саміт має стати таким собі підсумком того, що зробила Україна, починаючи з моменту підготовки до безвізового режиму?

— Я би не говорив, що тут лише мова буде йти про безвізовий режим. Ми розуміємо, що саміт Україна-ЄС — це найвищий рівень комунікації між державою і ЄС на двосторонньому рівні. Тому тут буде більш комплексно і про безвіз, про те, що все-таки вдалося його і з нашими зусиллями, і з зусиллями європейської спільноти, зважаючи на ті моменти кризові, які у них відбувалися, вдалося його завершити, і ми маємо вже один місяць безвізу, які є плюси і мінуси. Але і поговоримо про те, що ми зробили в рамках угоди про асоціацію, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то в 2014 році був прийнятий такий документ, називається план імплементації угоди на 2014-2017 роки. Власне, він закінчився в цьому році, тому є, про що поговорити: що вдалося, а що ні.

REUTERS Francois Lenoir Петр Порошенко и Дональд Туск на саммите Украина-ЕС в Брюсселе

Я думаю, чогось кардинального нового і проривного ми не почуємо. Це те, що реформи йдуть, ви молодці, багато чого досягли, але є ще проблемні моменти там, там, там, які треба вирішити. І звичайно, його переносили, але в цьому році він пройде раніше, ніж в минулому. У минулому, ми пам'ятаємо, що переносили більше півроку, і пройшов він в листопаді. А тут просто є вже два особливих моменти, які вказують на те, що є що показати. Тому його проводять вже швидше: це дійсно безвіз, і це те, що, нарешті, була ратифікована Радою ЄС угода про асоціацію.

Що почують наші політики від очільника Європейської ради Дональда Туска та голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера? Чи лунатиме серйозна критика?

— Я думаю, без критики не обійдеться, тому що всі ми бачимо, яка ситуація з антикорупцією, яка зараз в ВРУ відбувається, події, які не завжди прикрашають нас з гарного боку. Але почуємо і гарні новини, думаю, все-таки буде розуміння певне щодо позицій по Донбасу, щодо позицій по санкціям Росії, які мають бути продовжені в кінці липня. Тому, я думаю, що будуть певні моменти, які вкажуть на те, що є знакові події, які ми зробили, і є знакові результати, яких ми досягли. Це те, що була ратифікована угода про асоціацію, це і безвіз, це те, що ми мусимо рухатися більшими кроками в рамках самого Східного партнерства, наприклад. Бо ми знаємо, що в листопаді буде саміт Східного партнерства, і декларація, вона теж має велике значення для розвитку і відносин з Україною, ЄС, і з іншими країнами-партнерами, тому і про це поговоримо. Тобто чи навіть буде там перспектива членства, як ми цього хочемо, як ми це заявляємо, чи не буде, теж буде підніматися питання в цьому контексті.

REUTERS Francois Lenoir Мартин Шульц, Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер на саммите Украина-ЕС

Хоча ми нібито і домовилися з Нідерландами, але можна очікувати на якийсь неприємний сюрприз, на нові вимоги?

— Відбувся останній такий штрих в асоціації, власне, в ратифікації — це те, що проголосувала Рада ЄС. Я думаю, до того часу, поки ввійде в повну дію асоціація, нічого кардинального ми не отримаємо. Але якісь негативні сюрпризи ще можуть бути, але вони вже не вплинуть на зворотну сторону цього процесу. Тобто угода про асоціацію буде діяти вже в повному режимі.

Тобто Нідерланди хочуть виставити якісь такі кордони, щоб жодного кроку в напрямку саме вступу до ЄС Україна не могла зробити?

- Я думаю, що про вступ не готові будуть говорити і Туск, і Юнкер, тому що це віддалена перспектива, і дійсно багато чого зробити треба. Зараз та риторика, що ми чуємо від європейської делегації, це те, що хлопці і дівчата, ви маєте угоду про асоціацію, ви маєте план її імплементації, будь-ласка, займайтеся, це ваша найближча перспектива. Якщо все буде добре, то через десять років ви можете говорити про те, що ви її повністю імплементували і можете переходити на наступний рівень. Тобто до цього наступного рівня все може бути, політично, якщо ми зможемо себе показати як дозріла нація, то ми можемо перейти на інший рівень, вже на рівень кандидатства, але якщо не вийде, то буде щось в іншому напрямку.

Чи зможуть зустрічі на саміті Україна-ЄС підштовхнути реформи в Україні?

— Якщо порівнювати з попередніми самітами Україна-ЄС, які відбувалися в минулих роках, то ми побачимо, що цей буде набагато знаковіший по тим подіям, які ми можемо засвідчити як прогрес у двосторонніх відносинах. Це те, що ми вже знаємо — і безвіз, і ратифікація угоди про асоціацію. Тому що, наприклад, минулий наш захід, минулий саміт — ми підписували лише чотири секторальні угоди. Одна була по енергетиці, інша по антикорупції, інша по співпраці з Європолом, тобто нижчий рівень того, про що ми говоримо. Тут ми говоримо вже про більш формальні досягнення, які вказують на те, що ми дійсно рухаємося правильним шляхом. Щодо того, чи подіє це на реформи в Україні… тут більше питання не до європейських лідерів, які можуть це артикулювати, а все ж таки до наших очільників, які можуть висловитися, а можуть і ні.

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