В четверг в Киеве состоится пленарное заседание саммита Украина-ЕС

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В четверг в Киеве состоится пленарное заседание XIX саммита Украина — Европейский Союз, сообщает УНИАН.

Днем ранее, 12 июля, состоялся рабочий ужин лидеров Евросоюза с президентом Украины Петром Порошенко.

В составе делегации Евросоюза — президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрём и Йоханнес Хан.

Пленарное заседание сегодня откроется в 11.00.

В 12.30 запланирована совместная пресс-конференция Порошенко, Туска и Юнкера.

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Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС стартовал в среду в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.