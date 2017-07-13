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    В четверг в Киеве состоится пленарное заседание саммита Украина-ЕС

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    В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и др.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В четверг в Киеве состоится пленарное заседание XIX саммита Украина — Европейский Союз, сообщает УНИАН.

    Днем ранее, 12 июля, состоялся рабочий ужин лидеров Евросоюза с президентом Украины Петром Порошенко.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Рудяков о прикосновенности депутатов и саммите Украина-ЕС

    В составе делегации Евросоюза — президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрём и Йоханнес Хан.

    Пленарное заседание сегодня откроется в 11.00.

    В 12.30 запланирована совместная пресс-конференция Порошенко, Туска и Юнкера.

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    Как сообщалось ранее, двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС стартовал в среду в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

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